Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Айкел: после тарвмы между мной и «Баффало» произошёл разрыв

Айкел: после тарвмы между мной и «Баффало» произошёл разрыв
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел рассказал, что после травмы отношения его с клубом изменились.

«Я был немного расстроен тем, как всё было устроено с тех пор, как я травмировался. Я бы солгал, если бы сказал, что после моей травмы всё прошло гладко. Между мной и организацией произошёл небольшой разрыв. Временами это было нелегко. Сейчас для меня самое главное – просто попытаться выздороветь, найти способ быть готовым играть в хоккей в следующем году, где бы это ни было», – цитирует Айкела издание ESPN.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Айкел провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач.

По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял последнее место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 играх.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021