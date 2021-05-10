Айкел: после тарвмы между мной и «Баффало» произошёл разрыв

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел рассказал, что после травмы отношения его с клубом изменились.

«Я был немного расстроен тем, как всё было устроено с тех пор, как я травмировался. Я бы солгал, если бы сказал, что после моей травмы всё прошло гладко. Между мной и организацией произошёл небольшой разрыв. Временами это было нелегко. Сейчас для меня самое главное – просто попытаться выздороветь, найти способ быть готовым играть в хоккей в следующем году, где бы это ни было», – цитирует Айкела издание ESPN.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Айкел провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач.

По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял последнее место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 играх.