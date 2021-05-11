Плей-офф НХЛ может стартовать 15 мая

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал, когда могут стартовать матчи плей-офф.

«Мы ждали, чтобы попытаться завершить регулярный чемпионат и получить как можно больше информации, но похоже, что мы стремимся начать плей-офф в ближайшие выходные, вероятно, уже в субботу», — приводит слова Дэйли официальный сайт НХЛ.

Первоначально регулярный чемпионат должен был завершиться 9 мая, но был перенесён из-за сбоев на фоне пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что прошлогодний финалист Кубка Стэнли «Даллас Старз» потерял шансы на плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Команда с 58 очками расположились на пятом месте в Центральном дивизионе и утратила математические шансы на выход в плей-офф.