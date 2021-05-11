Плей-офф НХЛ может стартовать 15 мая
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал, когда могут стартовать матчи плей-офф.
«Мы ждали, чтобы попытаться завершить регулярный чемпионат и получить как можно больше информации, но похоже, что мы стремимся начать плей-офф в ближайшие выходные, вероятно, уже в субботу», — приводит слова Дэйли официальный сайт НХЛ.
Первоначально регулярный чемпионат должен был завершиться 9 мая, но был перенесён из-за сбоев на фоне пандемии коронавируса.
Ранее стало известно, что прошлогодний финалист Кубка Стэнли «Даллас Старз» потерял шансы на плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Команда с 58 очками расположились на пятом месте в Центральном дивизионе и утратила математические шансы на выход в плей-офф.
Кучеров против Гусева, а Овечкину достанется «Бостон»? Какими будут пары плей-офф НХЛ
Пока определились две пары первого раунда, но многие противостояния уже чётко прослеживаются.
Рекомендуем вам
- 11 мая 2021
-
02:02
- 10 мая 2021
-
23:22
-
23:07
-
23:00
-
22:39
-
22:03
-
20:57
-
20:20
-
19:46
-
19:42
-
19:20
-
19:15
-
19:03
-
18:29
-
18:19
-
18:01
-
17:18
-
17:12
-
16:49
-
16:40
-
16:26
-
15:49
-
15:31
-
14:58
-
14:32
-
14:03
-
13:37
-
13:17
-
12:55
-
12:26
-
12:08
-
11:48
-
11:21
-
10:49
-
09:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам