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Кирилл Капризов стал первой российской звездой минувшей недели НХЛ

Кирилл Капризов стал первой российской звездой минувшей недели НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой российской звездой минувшей недели по версии русскоязычного сайта НХЛ.

Капризов набрал 8 (4+4) очков в четырех матчах и стал самым результативным россиянином недели.

Второй российской звездой минувшей недели стал нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников. Россиянин на прошлой неделе забил два гола и сделал две результативные передачи.

Третьей звездой признан форвард «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов. Он набрал очки в трёх матчах из четырёх и занял второе место среди российских форвардов по среднему игровому времени (18:28).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

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