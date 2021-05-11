«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Монреаль», у Александра Романова «-3»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
За «Эдмонтон» отличились Джеймс Нил, Райан Ньюджент-Хопкинс, Доминик Кагун и Коннор Макдэвид. Российский защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «+2».
В составе «Монреаля» забивали Джейк Эванс, Пол Байрон и Арттури Лехконен. Российский защитник Александр Романов завершил встречу с коэффициентом полезности «-3».
В другом матче «Филадельфия Флайерз» обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:2.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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