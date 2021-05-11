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«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Монреаль», у Александра Романова «-3»

«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Монреаль», у Александра Романова «-3»
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

За «Эдмонтон» отличились Джеймс Нил, Райан Ньюджент-Хопкинс, Доминик Кагун и Коннор Макдэвид. Российский защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «+2».

В составе «Монреаля» забивали Джейк Эванс, Пол Байрон и Арттури Лехконен. Российский защитник Александр Романов завершил встречу с коэффициентом полезности «-3».

В другом матче «Филадельфия Флайерз» обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:2.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 мая 2021, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Эванс (Лехконен, Байрон) – 09:32' (5x5)   1:1 Нил (Маклауд, Чиассон) – 09:52' (5x5)   1:2 Ньюджент-Хопкинс (Ямамото, Драйзайтль) – 13:29' (5x5)   2:2 Байрон (Лехконен, Эванс) – 25:56' (5x5)   2:3 Кагун (Макдэвид, Джонс) – 29:26' (5x5)   3:3 Лехконен (Эванс, Шьяро) – 53:04' (5x5)   3:4 Макдэвид (Драйзайтль) – 62:42' (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
11 мая 2021, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Заха (Хишир, Братт) – 03:29' (5x5)   0:2 Куокканен (Батчер, Шарангович) – 05:21' (5x5)   1:2 Фараби (Хейз, Эллисон) – 13:44' (5x5)   2:2 Кутюрье (Жиру, Конечны) – 30:06' (5x5)   3:2 ван Римсдайк (Кутюрье, Жиру) – 52:25' (5x4)   4:2 Фараби (Эллисон, Хейз) – 56:08' (5x5)
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