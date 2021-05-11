«Бостон» сыграет с «Вашингтоном», «Питтсбург» — с «Айлендерс» в первом раунде Кубка Стэнли

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счётом 3:2.



После этого матча определились обе пары первого раунда плей-офф от Восточного дивизиона. «Питтсбург» в первом матче сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Бостон» встретится с «Вашингтоном».



В последнем матче регулярного чемпионата в Восточном дивизионе «Вашингтон» примет «Бостон», однако этот матч уже не изменит положение команда в турнирной таблице.

«Питтсбург» набрал 77 очков после 56 матчей, далее идут «Вашингтон» (75 очков, 55 матчей), «Бостон» (73 очка, 55 матчей) и «Айлендерс» (71 очко, 56 матчей).



Именно матчем между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» стартует розыгрыш Кубка Стэнли 2021 года. Первая игра состоится в ночь с 15 на 16 мая мск.