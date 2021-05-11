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22 россиянина поборются за Кубок Стэнли в сезоне-2020/2021

22 россиянина поборются за Кубок Стэнли в сезоне-2020/2021
Хоккей / НХЛ 0
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В НХЛ стали известны все участники Кубка Стэнли сезона-2020/2021. В Центральном дивизионе участниками плей-офф НХЛ стали «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». В плей-офф сенсационно не попал «Даллас Старз», который в прошлом году добрался до финала Кубка Стэнли.

В Восточном дивизионе вышли в плей-офф «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс».

В Северном это «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Монреаль Канадиенс».

В Западном – «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз».

Также определились и первые пары: «Питтсбург Пингвинз» сыграет с « Нью-Йорк Айлендерс», «Бостон Брюинз» встретится с «Вашингтон Кэпиталз», «Каролина Харрикейнз» — с «Нэшвилл Предаторз», а «Флорида Пантерз» — с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

За Кубок Стэнли в этом сезоне будут бороться 22 россиянина, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

«Каролина»: Андрей Свечников.
«Тампа»: Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров.
«Флорида»: Сергей Бобровский, Никита Гусев, Григорий Денисенко.
«Питтсбург»: Евгений Малкин.
«Колорадо»: Валерий Ничушкин.
«Торонто»: Илья Михеев.
«Миннесота»: Кирилл Капризов.
«Вашингтон»: Илья Самсонов, Дмитрий Орлов, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов.
«Нью-Йорк Айлендерс»: Семён Варламов, Илья Сорокин.
«Эдмонтон»: Дмитрий Куликов.
«Сент-Луис»: Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв.
«Нэшвилл»: Яков Тренин.
«Монреаль»: Александр Романов.

Стали известны все участники Кубка Стэнли сезона-2020/2021
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