Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Вратари «Аризоны» Кюмпер и Хилл сыграют за сборную Канады на ЧМ-2021

Вратари «Аризоны» Кюмпер и Хилл сыграют за сборную Канады на ЧМ-2021
Хоккей / НХЛ 0

Вратари «Аризоны» Дарси Кюмпер и Эдин Хилл сыграют за сборную Канады на чемпионате мира 2021 года в Риге, сообщает журналист Алекс Кинкопф со ссылкой на слова генерального менеджера «Койотс» Балли Армстронга.

Кюмпер уже играл в составе национальной команды Канады на чемпионате мира 2018 года. Тогда он сыграл в семи матчах, отразив 86,7 процента бросков при коэффициент надёжности 2,48.

Хилл в нынешнем сезоне сыграл рекордные 19 матчей в НХЛ. Для него это будет дебютный чемпионат мира.

Кроме того, сообщается, что участие в чемпионате мира защитника «Аризоны» Джейкоба Чикрана не исключено, но маловероятно. Ему предстоит пройти обследование в связи с хронической травмой запястья, беспокоящей его с марта.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021