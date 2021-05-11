Вратари «Аризоны» Кюмпер и Хилл сыграют за сборную Канады на ЧМ-2021

Вратари «Аризоны» Дарси Кюмпер и Эдин Хилл сыграют за сборную Канады на чемпионате мира 2021 года в Риге, сообщает журналист Алекс Кинкопф со ссылкой на слова генерального менеджера «Койотс» Балли Армстронга.



Кюмпер уже играл в составе национальной команды Канады на чемпионате мира 2018 года. Тогда он сыграл в семи матчах, отразив 86,7 процента бросков при коэффициент надёжности 2,48.



Хилл в нынешнем сезоне сыграл рекордные 19 матчей в НХЛ. Для него это будет дебютный чемпионат мира.



Кроме того, сообщается, что участие в чемпионате мира защитника «Аризоны» Джейкоба Чикрана не исключено, но маловероятно. Ему предстоит пройти обследование в связи с хронической травмой запястья, беспокоящей его с марта.