Вратари «Аризоны» Кюмпер и Хилл сыграют за сборную Канады на ЧМ-2021
Вратари «Аризоны» Дарси Кюмпер и Эдин Хилл сыграют за сборную Канады на чемпионате мира 2021 года в Риге, сообщает журналист Алекс Кинкопф со ссылкой на слова генерального менеджера «Койотс» Балли Армстронга.
Кюмпер уже играл в составе национальной команды Канады на чемпионате мира 2018 года. Тогда он сыграл в семи матчах, отразив 86,7 процента бросков при коэффициент надёжности 2,48.
Хилл в нынешнем сезоне сыграл рекордные 19 матчей в НХЛ. Для него это будет дебютный чемпионат мира.
Кроме того, сообщается, что участие в чемпионате мира защитника «Аризоны» Джейкоба Чикрана не исключено, но маловероятно. Ему предстоит пройти обследование в связи с хронической травмой запястья, беспокоящей его с марта.
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