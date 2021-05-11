Бывший генменеджер «Рейнджерс» Гортон опубликовал первое заявление после своей отставки

Экс генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон опубликовал первое заявление после увольнения из клуба.

«Работа в «Нью-Йорк Рейнджерс» была шансом и привилегией всей моей жизни. Я невероятно горжусь всем, чего мы достигли с момента моего прихода в организацию 14 лет назад. С момента объявления о начале перестройки в 2018 году я считаю, что нам удалось создать очень талантливую команду, которой болельщики могут и будут гордиться на протяжении многих лет.

Со своей стороны хочу поблагодарить фанатов «Рейнджерс» за их страсть и поддержку. У меня и моей семьи останется много особых воспоминаний о «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден». Спасибо всему персоналу команды, который помогает сделать всё это возможным. А я с нетерпением жду новой возможности. Всего наилучшего, Джефф Гортон», – цитирует Гортона Рик Карпиньелло.