Бывший генменеджер «Рейнджерс» Гортон опубликовал первое заявление после своей отставки

Экс генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон опубликовал первое заявление после увольнения из клуба.
«Работа в «Нью-Йорк Рейнджерс» была шансом и привилегией всей моей жизни. Я невероятно горжусь всем, чего мы достигли с момента моего прихода в организацию 14 лет назад. С момента объявления о начале перестройки в 2018 году я считаю, что нам удалось создать очень талантливую команду, которой болельщики могут и будут гордиться на протяжении многих лет.
Со своей стороны хочу поблагодарить фанатов «Рейнджерс» за их страсть и поддержку. У меня и моей семьи останется много особых воспоминаний о «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден». Спасибо всему персоналу команды, который помогает сделать всё это возможным. А я с нетерпением жду новой возможности. Всего наилучшего, Джефф Гортон», – цитирует Гортона Рик Карпиньелло.
- 11 мая 2021
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