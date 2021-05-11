Форвард «Цуга» Абделькадер сыграет за сборную США на ЧМ-2021
Нападающий швейцарского клуба «Цуг» Джастин Абделькадер примет участие в чемпионате мира, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня, сообщает Франк Серавалли.
«Ещё один игрок присоединяется к сборной США на чемпионате мира, который надеется возобновить карьеру в НХЛ – Джастин Абделькадер. После позднего выкупа у «Детройт Ред Уингз» Абделькадер выступал за «Цуг», – написал Серавалли в «Твиттере».
В текущем сезоне швейцарского чемпионата хоккеист провёл девять матчей в регулярном сезоне и набрал восемь очков: забросил четыре шайбы и отдал столько же результативных передач. В плей-офф у игрока девять очков (6+3) в 13 встречах.
Напомним, по итогам швейцарского чемпионата «Цуг» стал победителем.
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