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Форвард «Цуга» Абделькадер сыграет за сборную США на ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Форвард «Цуга» Абделькадер сыграет за сборную США на ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Нападающий швейцарского клуба «Цуг» Джастин Абделькадер примет участие в чемпионате мира, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня, сообщает Франк Серавалли.

«Ещё один игрок присоединяется к сборной США на чемпионате мира, который надеется возобновить карьеру в НХЛ – Джастин Абделькадер. После позднего выкупа у «Детройт Ред Уингз» Абделькадер выступал за «Цуг», – написал Серавалли в «Твиттере».

В текущем сезоне швейцарского чемпионата хоккеист провёл девять матчей в регулярном сезоне и набрал восемь очков: забросил четыре шайбы и отдал столько же результативных передач. В плей-офф у игрока девять очков (6+3) в 13 встречах.

Напомним, по итогам швейцарского чемпионата «Цуг» стал победителем.

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