Паник, Секера и Ярош не сыграют за Словакию на ЧМ-2021, Студенич скоро присоединится

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Рихард Паник, защитник «Даллас Старз» Андрей Секера и защитник «Сан-Хосе Шаркс» Кристиан Ярош не примут участие в чемпионате мира, а форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Мариан Студенич скоро присоединится к сборной, сообщает Мирослав Сатан в «твиттере».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Мариан Студенич провёл восемь матчей за «Нью-Джерси» и набрал в них два очка: забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Также форвард выступал за фарм-клуб «Дэвилз» «Бингхэмптон Дэвилз», представляющий американскую хоккейную лигу. Сыграл 22 встречи и набрал семь очков за результативность (3+4).

Начинал сезон-2020/2021 Студенич в «Словане» из Братиславы, который текущий сезон проводит в Словакии. Там хоккеист принял участие в 25 матчах и набрал 15 очков: забросил шесть шайб и отдал девять передач.