Игроки, приехавшие в сборную после 16 мая, должны будут пройти трёхдневный карантин
Сборная России по хоккею проинформировала по поводу ковид-протокола на чемпионате мира – 2021, который пройдёт в Риге.
«Информируем о ковид-протоколе на чемпионате мира: если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус.
После этого он сможет приступить к тренировкам и в течение трёх дней также ежедневно сдавать тесты. И только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, будет допущен к играм», – написала пресс-служба сборной России в «Твиттере».
Напомним, на чемпионате мира – 2021 сборная России сыграет в группе A с командами Беларуси, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.
Хоккеисты НХЛ на чемпионате мира — 2021. Кто приедет, а кто отказался. LIVE
Полный список по всем командам. В сборную России почти никто не приедет.
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