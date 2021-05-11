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Игроки, приехавшие в сборную после 16 мая, должны будут пройти трёхдневный карантин

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Игроки, приехавшие в сборную после 16 мая, должны будут пройти трёхдневный карантин
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Сборная России по хоккею проинформировала по поводу ковид-протокола на чемпионате мира – 2021, который пройдёт в Риге.

«Информируем о ковид-протоколе на чемпионате мира: если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус.

После этого он сможет приступить к тренировкам и в течение трёх дней также ежедневно сдавать тесты. И только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, будет допущен к играм», – написала пресс-служба сборной России в «Твиттере».

Напомним, на чемпионате мира – 2021 сборная России сыграет в группе A с командами Беларуси, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

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