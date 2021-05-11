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Источник: Барабанов, скорее всего, получит краткосрочное продление от «Сан-Хосе»

Источник: Барабанов, скорее всего, получит краткосрочное продление от «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов, скорее всего, получит краткосрочное предложение по продлению контракта на следующий сезон.

«Александр Барабанов, скорее всего, получит краткосрочное продление в «Сан-Хосе» после семи очков в восьми матчах», – цитирует подкаст Джеффа Марека и Эллиотта Фридмана Sportsnet.

Напомним, Барабанов перешёл в «Шаркс» в апреле и набрал семь очков в восьми матчах: забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Начинал текущий сезон Национальной хоккейной лиги Барабанов в «Торонто Мэйпл Лифс», где за 13 встреч оформил только одну результативную передачу.

После 55 матчей «Сан-Хосе» занимает седьмое место в таблице Западного дивизиона, а последний матч сыграет 13 мая в 4:00 мск с «Вегас Голден Найтс».

Барабанов в шести матчах за «Шаркс» набрал очков в шесть раз больше, чем в 13 за «Торонто»
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