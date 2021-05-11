Источник: Барабанов, скорее всего, получит краткосрочное продление от «Сан-Хосе»

Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов, скорее всего, получит краткосрочное предложение по продлению контракта на следующий сезон.
«Александр Барабанов, скорее всего, получит краткосрочное продление в «Сан-Хосе» после семи очков в восьми матчах», – цитирует подкаст Джеффа Марека и Эллиотта Фридмана Sportsnet.
Напомним, Барабанов перешёл в «Шаркс» в апреле и набрал семь очков в восьми матчах: забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.
Начинал текущий сезон Национальной хоккейной лиги Барабанов в «Торонто Мэйпл Лифс», где за 13 встреч оформил только одну результативную передачу.
После 55 матчей «Сан-Хосе» занимает седьмое место в таблице Западного дивизиона, а последний матч сыграет 13 мая в 4:00 мск с «Вегас Голден Найтс».
- 11 мая 2021
-
23:48
-
23:29
-
22:45
-
22:30
-
22:18
-
21:38
-
21:22
-
21:08
-
20:59
-
20:44
-
20:26
-
20:14
-
19:54
-
19:47
-
19:41
-
19:33
-
19:11
-
19:05
-
18:49
-
18:41
-
18:36
-
18:16
-
18:08
-
17:54
-
17:45
-
17:35
-
16:54
-
16:30
-
16:25
-
15:57
-
15:44
-
15:35
-
14:28
-
14:26
-
13:39