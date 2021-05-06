Барабанов в шести матчах за «Шаркс» набрал очков в шесть раз больше, чем в 13 за «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томаш Гертл (2) и Эрик Карлссон. Российский форвард Александр Барабанов за 18.46 на площадке отметился результативной передачей и заработал показатель полезности «+1». Для 26-летнего Барабанова этот матч стал шестым после перехода в «Сан-Хосе». За это время российский форвард набрал 6 (2+4) очков.
В шести матчах за «акул» Александр набрал очков в шесть раз больше, чем в 13 матчах за «Торонто Мэйпл Лифс». В канадском клубе Барабанов отметился всего одной результативной передачей. Стоит заметить, что среднее игровое время россиянина в «Шаркс» на девять минут больше, чем в «Торонто» (17,5 против 8,5 минут).
- 6 мая 2021
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