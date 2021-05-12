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Лавиолетт: Овечкин придумывает что-то в каждой игре

Лавиолетт: Овечкин придумывает что-то в каждой игре
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением об игре российского нападающего столичной команды Александра Овечкина.

«Ови придумывает что-то в каждой игре. Сделайте паузу и оцените его действия после матча. Кажется, что всё как обычно, хотя это не так. … Он занимает пятое место среди снайперов в истории, и это очень серьёзно. И мы после матчей отдаём ему должное, потому что это выдающиеся результаты. У Ови потрясающие достижения. Мне кажется, что стоит на секунду притормозить, чтобы в полной мере оценить, насколько они велики», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Россиянин набрал 42 (24+18) очка в 45 матчах и впервые за 16 лет своей карьеры в НХЛ не смог забросить 30 шайб за сезон, это личный антирекорд Овечкина. Из-за травмы он пропустил семь из девяти последних игр.

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