Гронек и Задина прибыли в сборную Чехии, Врана присоединится к команде 14 мая
Игроки «Детройт Ред Уингз» — защитник сборной Чехии Филип Гронек и форвард национальной команды Филип Задина — прибыли в расположение сборной, сообщает iSport.cz.
«Скорее всего, они могли бы сыграть последний матч Чешских хоккейных игр с Россией», — считает Петр Недвед, генеральный менеджер сборной Чехии.
Кроме того, игрок «Детройт Ред Уингз» Якуб Врана также присоединится к национальной команде уже 14 мая. 15 мая в команду приедут Доминик Кубалик из «Чикаго Блэкхоукс» и Либор Гайек из «Нью-Йорк Рейнджерс».
Сборная Чехии на чемпионате мира в Риге сыграет в одной группе с командами России, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси. Первые матчи турнира состоятся 21 мая, а завершится он 6 июня.
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