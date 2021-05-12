Гронек и Задина прибыли в сборную Чехии, Врана присоединится к команде 14 мая

Игроки «Детройт Ред Уингз» — защитник сборной Чехии Филип Гронек и форвард национальной команды Филип Задина — прибыли в расположение сборной, сообщает iSport.cz.



«Скорее всего, они могли бы сыграть последний матч Чешских хоккейных игр с Россией», — считает Петр Недвед, генеральный менеджер сборной Чехии.



Кроме того, игрок «Детройт Ред Уингз» Якуб Врана также присоединится к национальной команде уже 14 мая. 15 мая в команду приедут Доминик Кубалик из «Чикаго Блэкхоукс» и Либор Гайек из «Нью-Йорк Рейнджерс».



Сборная Чехии на чемпионате мира в Риге сыграет в одной группе с командами России, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси. Первые матчи турнира состоятся 21 мая, а завершится он 6 июня.