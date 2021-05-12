Швеция — Россия: онлайн-трансляция матча Евротура начнётся в 17:00
Сегодня, 12 мая, сборная России сыграет первый матч на четвёртом этапе Евротура — Чешских играх. В первом матче турнира сборная России сыграет с Национальной командой Швеции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17:00 мск.
Чешские игры стартуют сегодня и продлятся до 15 мая. Чешские игры рассматриваются как заключительный этап подготовки к чемпионату мира по хоккею, который начнётся в Латвии 21 мая.
Сборная России выиграла все три предшествующих этапа Евротура сезона-2020/2021. За девять встреч россияне не потерпели ни одного поражения, однако матчи со шведами были самыми сложными для российской команды — все три победы над «Тре Крунур» были одержаны в серии буллитов.
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