Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич не сыграет за сборную России на ЧМ-2021
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич не сможет приехать в сборную России на ЧМ-2021 из-за отсутствия нового контракта с клубом. Об этом стало известно «Чемпионату». Хоккеист выступал за сборную России на чемпионате мира в 2018 году.
Ранее стало известно, что защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграет за сборную России на чемпионат мира. Он присоединится к составу в Праге в ближайшее время. Чешские игры стартовали сегодня и продлятся до 15 мая. Чешские игры рассматриваются как заключительный этап подготовки к чемпионату мира по хоккею, который начнётся в Латвии 21 мая.
Напомним, сборная России сыграет на чемпионате мира в группе A с командами Беларуси, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграет за сборную России на ЧМ-2021
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