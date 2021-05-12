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Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич не сыграет за сборную России на ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич не сыграет за сборную России на ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич не сможет приехать в сборную России на ЧМ-2021 из-за отсутствия нового контракта с клубом. Об этом стало известно «Чемпионату». Хоккеист выступал за сборную России на чемпионате мира в 2018 году.

Ранее стало известно, что защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграет за сборную России на чемпионат мира. Он присоединится к составу в Праге в ближайшее время. Чешские игры стартовали сегодня и продлятся до 15 мая. Чешские игры рассматриваются как заключительный этап подготовки к чемпионату мира по хоккею, который начнётся в Латвии 21 мая.

Напомним, сборная России сыграет на чемпионате мира в группе A с командами Беларуси, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграет за сборную России на ЧМ-2021
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