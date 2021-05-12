Нападающий ЦСКА Коростелёв перешёл в магнитогорский «Металлург»

Нападающий ЦСКА Никита Коростелёв перешёл в магнитогорский «Металлург», сообщает пресс-служба армейцев. У хоккеистов закончился контракт с клубом, поэтому он находился в статусе ограниченно свободного агента. Красно-синие обменяли права на форварда, получив взамен денежную компенсацию.
Никита Коростелёв провёл в регулярном первенстве сезона-2020/2021 16 матчей за ЦСКА. Нападающий забросил семь шайб и отдал девять результативных передач. В плей-офф форвард вышел на лёд один раз и отметился заброшенной шайбой.
В финальной серии плей-офф сезона-2020/2021 подопечные Игоря Никитина уступили омскому «Авангарду» по итогам шести матчей со счётом 2-4. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).
По итогам регулярного сезона «Металлург» занял третье место в таблице Восточной конференции. В плей-офф магнитогорский клуб обыграл «Барыс» (4-2) в 1/8 финала Кубка Гагарина и уступил «Авангарду» (2-4) в четвертьфинале.
- 12 мая 2021
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