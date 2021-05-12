Брагин: при счёте 5:2 сборная России потеряла концентрацию, игру Самонова проанализируем

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал итоги встречи Чешских игр с национальной командой Швеции (6:4).
«Другие скорости, другой хоккей. Первые минут пять-семь готовились, подстраивались, потом начали хорошо играть. Два периода провели с хорошей концентрацией, обилием моментов. Реализовали два большинства, но при счёте 5:2 потеряли концентрацию. Потом она вернулась, и мы довели матч до победы.
Игра Самонова? Следующий матч будет играть другой вратарь. Хоть и Евротур, мы будем определяться с первым номером на чемпионат мира. Сейчас проанализируем, всё посмотрим, что-то будет. В атаке сыграли неплохо, нападающие и защитники должны играть вместе в своей зоне», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 12 мая 2021
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