Каменев – о своём звене: мы понимаем друг друга с полуслова, с полувзгляда

Нападающий сборной России Владислав Каменев прокомментировал свою заброшенную шайбу во встрече Чешских игр с национальной командой Швеции (6:4), а также поделился мнением об игре звена, в котором с ним выступают Евгений Тимкин и Артём Швец-Роговой.



«Мой первый гол? Хорошо получилось выйти из зоны, защитники отдали мне на середину первым пасом. Пару раз шайба сошла, повезло, в конечном итоге бросил с неудобной, хорошо попал.



Думаю, мы в нашем звене понимаем друг друга с полуслова, с полувзгляда. Плей-офф мы отыграли хорошо своим звеном, каждый друг друга чувствует, знает, кто куда побежит», — передаёт слова Каменева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Турнир стартовал сегодня и продлится до 15 мая. Чешские игры рассматриваются как заключительный этап подготовки к чемпионату мира по хоккею, который начнётся в Латвии 21 мая.

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