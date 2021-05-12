Каменев – о своём звене: мы понимаем друг друга с полуслова, с полувзгляда

Нападающий сборной России Владислав Каменев прокомментировал свою заброшенную шайбу во встрече Чешских игр с национальной командой Швеции (6:4), а также поделился мнением об игре звена, в котором с ним выступают Евгений Тимкин и Артём Швец-Роговой.
«Мой первый гол? Хорошо получилось выйти из зоны, защитники отдали мне на середину первым пасом. Пару раз шайба сошла, повезло, в конечном итоге бросил с неудобной, хорошо попал.
Думаю, мы в нашем звене понимаем друг друга с полуслова, с полувзгляда. Плей-офф мы отыграли хорошо своим звеном, каждый друг друга чувствует, знает, кто куда побежит», — передаёт слова Каменева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Турнир стартовал сегодня и продлится до 15 мая. Чешские игры рассматриваются как заключительный этап подготовки к чемпионату мира по хоккею, который начнётся в Латвии 21 мая.
- 12 мая 2021
-
21:20
-
20:31
-
20:23
-
20:10
-
20:02
-
19:55
-
19:48
-
19:20
-
18:53
-
18:45
-
18:36
-
18:28
-
18:06
-
17:51
-
17:28
-
17:07
-
16:37
-
16:26
-
15:55
-
15:45
-
15:39
-
15:15
-
15:00
-
14:57
-
14:43
-
14:40
-
13:44
-
13:06
-
13:02
-
12:42
-
12:34
-
11:46
-
11:42
-
10:43
-
10:23