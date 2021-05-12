СКА расторг контракт с Ткачёвым, права на игрока в КХЛ остаются у армейцев

СКА расторг контракт с нападающим Владимиром Ткачёвым, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию сторон. Права на Ткачева сохранятся у петербургского клуба.
Напомним, в июне 2019 года Ткачёв перешёл в СКА из «Салавата Юлаева», который получил права на Никиту Сошникова, выступавшего на тот момент в Национальной хоккейной лиге.
В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 45 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 11 шайб и отдал 27 результативных передач при показателе полезности "+12" и 26 минутах штрафного времени.
В плей-офф Ткачёв провёл 11 матчей, забросив одну шайбу и отдав семь результативных передач при коэффициенте полезности "+2".
- 12 мая 2021
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