Ракелль сыграет за Швецию, а Заха не поможет Чехии на ЧМ-2021

Нападающий «Анахайм Дакс» Рикард Ракелль принял решение и сыграет на чемпионате мира за сборную Швеции, сообщает обозреватель шведского издания Aftonbladet Пер Бьюрман в своём «твиттере». В нынешнем сезоне форвард провёл 52 матча, забросил девять шайб и отдал 19 результативных передач.
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Павел Заха отказался от участия на мира за сборную Чехии из-за небольших повреждений, которые необходимо залечить до старта предсезонной подготовки, сообщает Кори Масисак в «твиттере». В нынешнем сезоне у форварда 50 матчей, 17 заброшенных шайб и 18 результативных передач.
Чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
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