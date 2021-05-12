Костин отбыл карантин и сыграет с «Миннесотой»
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Клим Костин отбыл карантин и сыграет с «Миннесотой», сообщает спортивный журналист Джереми Рутерфорд в своём «твиттере». На утренней раскатке он наигрывался в третьем звене.
В регулярном сезоне-2020/2021 за «Авангард» Костин провёл 43 встречи, отметившись 18 (7+11) результативными действиями при показателе полезности "+6". В плей-офф за 24 матча он набрал 9 (5+4) очков.
Костин перешёл в «Авангард» в сентябре 2020 года, когда старт сезона в НХЛ был под угрозой срыва. Он пройдёт карантин прежде чем присоединится к команде.
Костин был задрафтован «блюзменами» в первом раунде драфта НХЛ-2017 под общим 31-м номером. Нападающий принял участие в четырёх матчах НХЛ, в которых забросил одну шайбу.
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