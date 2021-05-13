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Вратарь «Сан-Хосе» Мельничук отметился двойным спасением в игре с «Вегасом»

Вратарь «Сан-Хосе» Мельничук отметился двойным спасением в игре с «Вегасом»
Хоккей / НХЛ 0

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает на своём льду «Вегас Голден Найтс». Завершён 1-й период, гости ведут в счёте 2:0.

На 2-й минуте матча 22-летний российский голкипер «Сан-Хосе» Алексей Мельничук дважды в одной атаке спас ворота своей команды. Сначала ему удалось отразить ловушкой бросок форварда «Вегаса» Алекса Така, а затем удачно среагировать щитком на добивание от Николя Руа.

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Для Мельничука это третий матч в его заокеанской карьере в НХЛ. В среднем он пропускает 4,23 шайбы за игру, отражая 86,5% бросков.

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