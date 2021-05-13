Вратарь «Сан-Хосе» Мельничук отметился двойным спасением в игре с «Вегасом»
В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает на своём льду «Вегас Голден Найтс». Завершён 1-й период, гости ведут в счёте 2:0.
На 2-й минуте матча 22-летний российский голкипер «Сан-Хосе» Алексей Мельничук дважды в одной атаке спас ворота своей команды. Сначала ему удалось отразить ловушкой бросок форварда «Вегаса» Алекса Така, а затем удачно среагировать щитком на добивание от Николя Руа.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Для Мельничука это третий матч в его заокеанской карьере в НХЛ. В среднем он пропускает 4,23 шайбы за игру, отражая 86,5% бросков.
Российский вратарь Мельничук поделился эмоциями от дебюта в стартовом составе «Сан-Хосе»
Рекомендуем вам
- 13 мая 2021
-
04:50
-
04:46
-
03:57
-
03:23
-
03:00
-
02:39
-
02:29
-
00:30
- 12 мая 2021
-
23:42
-
23:16
-
22:57
-
22:32
-
22:16
-
21:48
-
21:31
-
21:20
-
20:31
-
20:23
-
20:10
-
20:02
-
19:55
-
19:48
-
19:20
-
18:53
-
18:45
-
18:36
-
18:28
-
18:06
-
17:51
-
17:28
-
17:07
-
16:37
-
16:26
-
15:55
-
15:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам