Мельничук пропустил 11 шайб за два матча в стартовом составе в этом сезоне НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде разгромил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Пьетранджело, Киган Колесар, Уильям Каррье, Джонатан Маршессо и Дилан Сикура (2).
В составе «Сан-Хосе» российский голкипер Алексей Мельничук отразил 38 бросков из 44. Этот матч стал для 22-летнего голкипера вторым в стартовом составе «акул» в этом сезоне НХЛ. Ранее Мельничук защищал ворота во встрече с «Аризоной Койотс» (4:5 ОТ). Алексей потерпел два поражения в двух матчах, пропустив 11 шайб. В общей сложности в дебютном сезоне за карьеру в лиге Мельничук провёл три матча, в которых в среднем за игру пропускал 5,05 шайбы и отражал 86,4% бросков.
Бугнер: Мельничук – важная часть будущего «Сан-Хосе». Но сначала ему нужно поиграть в АХЛ
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