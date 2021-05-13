Марк-Андре Флёри превзошёл результат Патрика Руа по матчам на «0» в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде разгромил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:0.

В этом матче шат-аут оформил голкипер «Вегас» Марк-Андре Флёри. Шат-аут стал для канадского голкипера шестым в нынешнем сезоне и 67-м за карьеру в НХЛ. Он вышел на 14-е место по их количеству в истории лиги, повторив результат Роя Волтерса (67) и превзойдя результат легендарного канадца Патрика Руа (66).

Рекорд лиги принадлежит Мартину Бродо (125), второе место занимает Терри Савчук (103), топ-3 замыкает Джордж Хэйнсворт (94). В пятёрку лучших также входят Гленн Холл (84) и Жак Плант (82). Перед 36-летним Флёри на 12-м месте располагаются Харри Ламли и Лорн Шабо, в активе которых по 71 матчу на ноль.