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Кристиан Рубинс поможет сборной Латвии на ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кристиан Рубинс поможет сборной Латвии на ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Защитник Кристиан Рубинс, выступающий в составе команды АХЛ «Торонто Марлис», фарм-клубе «Торонто Мэйпл Лифс», пропустит оставшуюся часть сезона лиги, сообщает журналист Ник Барден в своём «твиттере». Рубинс отправится в Ригу, где поможет сборной Латвии на чемпионате мира 2021 года.

23-летний латвийский защитник выступает в фарм-клубе «Торонто» уже третий сезон. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата АХЛ Кристиан Рубинс сыграл в 22 встречах, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности "-4".

Ранее голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Рудольф Балцерс отказались выступать за сборную Латвии на чемпионате мира, который пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.

Мерзликин и Балцерс отказались играть за Латвию на ЧМ-2021
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