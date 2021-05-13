Кристиан Рубинс поможет сборной Латвии на ЧМ-2021
Защитник Кристиан Рубинс, выступающий в составе команды АХЛ «Торонто Марлис», фарм-клубе «Торонто Мэйпл Лифс», пропустит оставшуюся часть сезона лиги, сообщает журналист Ник Барден в своём «твиттере». Рубинс отправится в Ригу, где поможет сборной Латвии на чемпионате мира 2021 года.
23-летний латвийский защитник выступает в фарм-клубе «Торонто» уже третий сезон. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата АХЛ Кристиан Рубинс сыграл в 22 встречах, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности "-4".
Ранее голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Рудольф Балцерс отказались выступать за сборную Латвии на чемпионате мира, который пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.
Мерзликин и Балцерс отказались играть за Латвию на ЧМ-2021
Рекомендуем вам
- 13 мая 2021
-
09:33
-
06:55
- 12 мая 2021
-
22:57
-
21:48
-
21:31
-
21:20
-
18:45
-
18:36
-
15:15
-
13:06
-
12:42
-
08:59
- 11 мая 2021
-
23:48
-
22:45
-
22:30
-
21:38
-
20:44
-
20:26
-
20:14
-
19:47
-
19:11
-
19:05
-
18:41
-
17:54
-
17:35
-
15:44
-
09:58
-
09:56
- 10 мая 2021
-
23:07
-
23:00
-
22:39
-
19:46
-
19:20
-
19:03
-
17:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам