Кристиан Рубинс поможет сборной Латвии на ЧМ-2021

Защитник Кристиан Рубинс, выступающий в составе команды АХЛ «Торонто Марлис», фарм-клубе «Торонто Мэйпл Лифс», пропустит оставшуюся часть сезона лиги, сообщает журналист Ник Барден в своём «твиттере». Рубинс отправится в Ригу, где поможет сборной Латвии на чемпионате мира 2021 года.



23-летний латвийский защитник выступает в фарм-клубе «Торонто» уже третий сезон. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата АХЛ Кристиан Рубинс сыграл в 22 встречах, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности "-4".



Ранее голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Рудольф Балцерс отказались выступать за сборную Латвии на чемпионате мира, который пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.

Мерзликин и Балцерс отказались играть за Латвию на ЧМ-2021