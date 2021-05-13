Гимаев: на чемпионате мира вратарям сборной России будет полегче играть

Хоккейный эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший поделился впечатлениями от матча сборных России и Швеции на Чешских играх.



«Вратарская бригада — не сильная сторона нашей сборной. Во-первых, кто из вратарей, которые будут представлять Россию на ЧМ, основной в своей команде? Все играли поочерёдно в своих клубах. Во-вторых, наша сильнейшая вратарская бригада представлена в НХЛ, но никто не отпустил наших ребят. Хотелось бы хотя бы одного вратаря из НХЛ увидеть. С другой стороны, это хороший шанс для нынешних голкиперов проявить себя.



На ЧМ полностью изменится оборона, и получится совсем другая история. Вратарям будет играть полегче. Да и просто вчера нашим ребятам незачем было выкладываться на все сто процентов, так как этот Евротур мы уже выиграли. С другой стороны, ребята бьются за попадание в финальную заявку на ЧМ, и странно, что они иногда позволяют себе расслабиться. Но не надо делать выводов по одному матчу.



Сложно сейчас что-то улучшать. Скоро прилетят ребята из НХЛ, а это почти половина команды. Что-то наигрывать сейчас можно только в нападении, потому что атакующая линия сильно не изменится. Сейчас ребята притираются друг к другу и проникаются атмосферой, поэтому нет акцента что-то наигрывать», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

В сборной России беда с вратарями? Самонов едва не подарил шведам победу Команда Валерия Брагина одержала десятую победу подряд на Евротуре, но вопросы по игре в преддверии ЧМ по-прежнему остаются.