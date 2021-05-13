Гимаев: на чемпионате мира вратарям сборной России будет полегче играть

Хоккейный эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший поделился впечатлениями от матча сборных России и Швеции на Чешских играх.
«Вратарская бригада — не сильная сторона нашей сборной. Во-первых, кто из вратарей, которые будут представлять Россию на ЧМ, основной в своей команде? Все играли поочерёдно в своих клубах. Во-вторых, наша сильнейшая вратарская бригада представлена в НХЛ, но никто не отпустил наших ребят. Хотелось бы хотя бы одного вратаря из НХЛ увидеть. С другой стороны, это хороший шанс для нынешних голкиперов проявить себя.
На ЧМ полностью изменится оборона, и получится совсем другая история. Вратарям будет играть полегче. Да и просто вчера нашим ребятам незачем было выкладываться на все сто процентов, так как этот Евротур мы уже выиграли. С другой стороны, ребята бьются за попадание в финальную заявку на ЧМ, и странно, что они иногда позволяют себе расслабиться. Но не надо делать выводов по одному матчу.
Сложно сейчас что-то улучшать. Скоро прилетят ребята из НХЛ, а это почти половина команды. Что-то наигрывать сейчас можно только в нападении, потому что атакующая линия сильно не изменится. Сейчас ребята притираются друг к другу и проникаются атмосферой, поэтому нет акцента что-то наигрывать», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
- 13 мая 2021
-
13:58
-
13:52
-
13:29
-
12:51
-
12:35
-
11:56
-
11:54
-
11:30
-
10:59
-
10:34
-
10:32
-
09:57
-
09:33
-
08:49
-
08:44
-
08:41
-
07:19
-
07:14
-
07:11
-
07:07
-
07:02
-
06:55
-
06:49
-
06:45
-
06:03
-
05:51
-
04:50
-
04:46
-
03:57
-
03:23
-
03:00
-
02:39
-
02:29
-
00:30
- 12 мая 2021
-
23:42