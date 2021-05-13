Яруллин подписал трёхлетний контракт с «Трактором»

Экс-защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин подписал контракт с «Трактором». Соглашение рассчитано на три года, сообщает официальный сайт челябинского клуба.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 28-летний защитник провёл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 16 очков: забросил две шайбы и отдал 14 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста 13 матчей, где он забросил одну шайбу и отдал пять передач.

Помимо «Ак Барса» защитник выступал за «Нефтяник», «Нефтехимик», «Барс» и «Атлант».

В прошлом сезоне «Ак Барс» занял первое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в полуфинале уступил будущему чемпиону – омскому «Авангарду» в семи матчах.

«Трактор» по итогам регулярки занял пятое место на Востоке и в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Салавату Юлаеву» (1-4).