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Яруллин подписал трёхлетний контракт с «Трактором»

Яруллин подписал трёхлетний контракт с «Трактором»
Хоккей / КХЛ 0

Экс-защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин подписал контракт с «Трактором». Соглашение рассчитано на три года, сообщает официальный сайт челябинского клуба.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 28-летний защитник провёл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 16 очков: забросил две шайбы и отдал 14 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста 13 матчей, где он забросил одну шайбу и отдал пять передач.

Помимо «Ак Барса» защитник выступал за «Нефтяник», «Нефтехимик», «Барс» и «Атлант».

В прошлом сезоне «Ак Барс» занял первое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в полуфинале уступил будущему чемпиону – омскому «Авангарду» в семи матчах.

«Трактор» по итогам регулярки занял пятое место на Востоке и в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Салавату Юлаеву» (1-4).

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«Магнитка» тоже почти готова к старту нового чемпионата, зато у «Куньлуня» и «Адмирала» нет хоккеистов на контрактах.
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