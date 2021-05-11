«Ак Барс» чистит состав, а Уфа почти завершила селекцию. Старт межсезонья на Востоке КХЛ

«Магнитка» тоже почти готова к старту нового чемпионата, зато у «Куньлуня» и «Адмирала» нет хоккеистов на контрактах.

В начале мая в КХЛ традиционно стартовало межсезонье — пора переходов, сделок и обменов. В это время все клубы лиги решают задачи по сохранению или укомплектованию состава, исходя из своих целей на сезон. Рассказываем, что уже сделано, а что только предстоит сделать командам. Продолжаем с Восточной конференцией.

В ЦСКА — тишина, «Спартак» собирает новую команду. Как началось межсезонье на Западе КХЛ У «Витязя» до сих пор нет тренера, «Динамо» и «Локомотив» ищут топовых легионеров.

«Ак Барс»

Что сделано: казанцы сохранили на посту главного тренера Дмитрия Квартальнова, продлили контракты с некоторыми своими свободными агентами — Лямкиным, Хенкелем, Бурмистровым, Петровым. Не за горами заключение нового соглашения с ветераном Данисом Зариповым.

При этом «Ак Барс» устроил масштабную чистку состава. Клуб покинули провалившиеся в решающей части плей-офф легионеры (Да Коста, Доус, Викстранд, Песонен), а также Кормье и Рейдеборн, к которым вопросов было меньше. Из иностранцев сейчас у казанцев на контракте только Мёрфи, чей договор изначально был рассчитан до конца следующего сезона. Также из столицы Татарстана ушли некоторые важные российские хоккеисты: Галиев и Педан решили перебраться в Москву, Тихонов принял предложение «Салавата».

Что надо сделать: заново собрать команду. По сути, сейчас у «Ак Барса» есть только скелет в виде воспитанников своей системы, на который за весну-лето нужно нарастить мясо. Разумеется, казанцы будут укреплять все позиции, но пока ни одного приобретения «Ак Барс» не совершил. Сорвалась сделка по Порядину (но тут возможно продолжение истории), а о подписании Игоря Бобкова клуб ещё официально не сообщил.

«Авангард»

Что сделано: практически полностью сохранена чемпионская защитная линия за счёт продления контрактов с Готовцом, Гончаровым и Береглазовым. Немного подвис вопрос с Оливером Каски, но генменеджер омичей Алексей Волков уверен, что финн продолжит карьеру в составе «ястребов».

Подписан новый контракт с Наилем Якуповым, в котором в «Авангарде» видят самостоятельную боевую единицу, продлены соглашения с автором переломного гола сезона Павлом Дедуновым, а также с лучшим вратарём плей-офф Шимоном Грубецем.

Шимон Грубец Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

Уже есть у «ястребов» три новичка. Владимир Жарков усилит чекинг-лайн «Авангарда», Паре попробует быть таким же эффективным и универсальным, как Семёнов, а Владимир Брюквин попытается пройти по дороге, проложенной Толчинским и Шарипзяновым — то есть, оправдать высокое доверие и немаленькие затраты руководства «ястребов», провернувших очередной оффершит.

Что надо сделать: продлив Каски, «Авангард» завершит формирование тыла, а вот нападение Волкову придётся собирать заново — слишком много потерь понесла омская атака в межсезонье. Возможно, останется в команде Рид Буше, в противном же случае придётся искать на иностранном рынке нового топ-снайпера. Кроме того, «ястребам» необходимы 2-3 фланговых форварда в топ-9, а уход Стася обнажил позицию рабочего центра для четвёртого звена.

Понятно, что все эти разделения на амплуа весьма условны, но работы у менеджмента «Авангарда», в любом случае, предостаточно. Помимо поиска форвардов, нужно ещё не забыть про позицию бэкапа Грубецу (её, скорее всего, закроет Василий Демченко), а также про тренерский штаб. Одного помощника Хартли уже потерял (Шафранова в добровольно-принудительном порядке забрали в сборную России), но также кончились контракты у Дмитрия Рябыкина и Сергея Звягина.

Чемпионский «Авангард» быстро растащили. Но для «ястребов» это не сюрприз и не трагедия Почти все их потери читались ещё по ходу плей-офф, а за сборку новой команды омским болельщикам не стоит переживать.

«Металлург»

Что сделано: весьма активна на трансферном рынке «Магнитка», где, судя по всему, главным тренером остаётся Илья Воробьёв. При этом у наставника значительно изменится штаб, который уже покинули три специалиста, включая Майка Пелино.

На селекционном фронте тоже кипит работа. Продлены контракты с Кошечкиным, Дроновым, Земчёнком, Неколенко, скоро должен поставить подпись под новым договором ветеран Мозякин. В то же время с Егором Яковлевым переподписано соглашение на новых условиях, а также удалось избавиться от обузы в виде тяжёлого контракта давно сдавшего Кулёмина.

«Магнитка» по большей части сохраняет прошлогодний состав, а масштабные изменения касаются только легионерской бригады. Магнитогорск уже покинули Нестрашил, Хольм и Расмуссен, им на замену пришли экс-защитник «Витязя» Хультстрём и не подошедший ЦСКА Лайпсик. Также состав уральцев пополнили бывшие хоккеисты «Барыса» Маклюков и Акользин и экс-капитан «Спартака» Анатолий Никонцев.

Что надо сделать: состав «Магнитки» уже выглядит укомплектованным, а изменения по сравнению с прошлым годом незначительны. Вероятно, это пойдёт в плюс уральцам в следующем сезоне, ведь другие восточные гранды серьёзно обновятся. Но кое-какие дела у менеджмента «Металлурга» ещё остались. Нужно решить вопрос с Мозякиным и Голдобиным, определиться с новыми помощниками Воробьёва в тренерском штабе, а также с умом закрыть последнюю легионерскую вакансию.

«Салават Юлаев»

Что сделано: ещё до плей-офф уфимцы продлили контракт с главным тренером Лямся, а после окончания сезона, в первую очередь, занялись сохранением всех лидеров. Так, новые договоры с «Салаватом» заключили Маннинен, Кадейкин, Науменков, Плэтт, Коледов, так же юлаевцы сохранили в составе возрастных защитников Панина и Бирюкова. И при этом у уфимцев не нашлось денег на достойное предложение Жаркову, которого с удовольствием перехватил «Авангард».

Помимо Жаркова «Салават» отпустил Кугрышева и Солодухина, Семёнов завершил карьеру, а Тарасов и Алексеев вернулись из аренды в свои клубы НХЛ. Есть у уфимцев и приобретения: лучший бомбардир «Сочи» Шмелёв и экс-форвард «Ак Барса» Тихонов должны вместе с Кадейкиным составить второе ударное звено «Салавата».

Что надо сделать: крупных приобретений от «Салавата» больше ждать не стоит. Возможно, уфимцы ещё поищут на стороне бэкапа для Метсолы, да попробуют хотя бы количественно усилить оборону. В нападении же у юлаевцев уже полный комплект.

«Трактор»

Что сделано: челябинцы выдали продуктивное начало мая. «Трактор» расстался с одиннадцатью хоккеистами, среди которых выделяются Федотов, Евенко, Оберг, Авцин, Косов и подписал целый ряд новичков. Защищать чёрно-белые цвета теперь будут голкипер Гарипов, защитник Кулик, форварды Пулккинен, Ткачёв, Стась, Потапов, Капустин.

Эмиль Гарипов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Что надо сделать: контуры новой челябинской команды видны весьма отчётливо. Вратарскую бригаду составят Вилл и Гарипов, в топ-6 будут играть Гика, Седлак, Пулккинен, Ткачёв, Калинин, Капустин, Бывальцев, появились в распоряжении Анвара Гатиятулина и топовые чекеры из чемпионского «Авангарда» — Стась и Потапов. Но очевидно, что составу «Трактора» пока не хватает глубины, прежде всего, в линии обороны. На решение этой проблемы и должны быть направлены усилия челябинского менеджмента в летний период.

«Хочу, чтобы болельщики «Ак Барса» знали: из Казани мне никто предложение не делал!» Разговор с Эмилем Гариповым о причинах ухода из «Авангарда», неудачном этапе карьеры в «Динамо» и ситуации с родным «Ак Барсом».

«Барыс»

Что сделано: “Барыс» сохранил в своих рядах вратаря Ортио, форвардов Лилью, Асетова, Петухова, а также повторил предложение другого клуба по Кириллу Панюкову. 23-летний форвард стал одним из открытий казахстанского клуба в прошлом сезоне, на него появился спрос, но в «Барысе» пытаются удержать своего ограниченно свободного агента.

Но без потерь, разумеется, «Барысу» обойтись не удалось. В Магнитогорск отправились Маклюков и Акользин, Блэкер подписал контракт с «Автомобилистом», покинули команду легионеры Виделль, Хетерингтон, Линтуниеми. Среди новичков «Барыса» пока значится только одинокий шведский защитник Эрик Мартинссон.

Что надо сделать: состав «Барыса» прямо сейчас выглядит очень куцым, но клубу из Казахстана не привыкать комплектовать ростер во второй половине лета. К тому же у нурсултанцев всё-таки есть неплохой базис: Ортио, Диц, Лилья, Михайлис, Старченко никуда не делись.

Но работы у менеджмента много. Нужен ещё один вратарь (не отбрасываем вариант с продлением 37-летнего Карлссона), в защите всего четыре хоккеиста на контрактах, а из форвардов не собрать даже три звена. Уверен, что в «Барысе» не станут торопиться, не спеша мониторя североамериканский и европейский рынки, и только ближе к началу предсезонной подготовки клуба мы увидим какие-то очертания новой команды.

«Автомобилист»

Что сделано: из Екатеринбурга в начале мая было много новостей. Во-первых, в клубе видоизменили тренерский штаб Билла Питерса: помощником канадца стал Николай Заварухин, в обратном направлении в Новосибирск отправился Евгений Шалдыбин, а Перри Перн, судя по всему, возвращается на родину. Его место занял экс-тренер «Витязя» Селивёрстов.

Во-вторых, «Автомобилист» практически полностью поменял легионеров. В клубе остались только Коварж и Мэйсек, а Секстон, Холланд, Дженовей и Хольцер отправились на поиски новых команд. Вместо них в Екатеринбург приехали Кормье, Спунер, Блэкер и Принс, но последние двое не будут считаться легионерами, так как имеют казахстанский и белорусский паспорта соответственно. Впрочем, оставшаяся легионерская вакансия у «Автомобилиста» вряд ли будут долго пустовать: в скором времени должно быть объявлено о возвращении Стефана Да Косты.

Кроме того, уральцы продлили контракты с Трямкиным, Жукеновым и Щемеровым, расстались с Голышевым и Литовченко, подписали центрфорварда Романцева, а также вернули в свои ряды защитника Гуркина.

Что надо сделать: по сути, менеджерам «Автомобилиста» осталось проделать косметическую работу. Найти сменщика Коваржу (по слухам, им может стать Шикин), а также официально провести сделки по Да Косте и Спунеру. Других активных движений из Екатеринбурга ждать не стоит.

Обыватель, сорвавший джекпот. Почему «Автомобилист» никак не может стать топ-клубом КХЛ Денег много, но они не работают. И прошедший сезон опять это показал.

«Сибирь»

Что сделано: в новый сезон новосибирцы пойдут с главным тренером Андреем Мартемьяновым и новым штабом помощников, в котором место сохранил только непотопляемый Андрей Тарасенко. «Сибирь» продлила контракты с защитником Ермаковым, форвардами Ли, Яковлевым, Сетдиковым, а также рассталась с большой группой хоккеистов. Ушли многие прежние лидеры команды: Пуустинен, Руохомаа, Саюстов, Санников, Хабаров, Романцев, Гуркин.

Андрей Мартемьянов Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Но есть у «Сибири» и приобретения. Большие надежды в клубе возлагают на шведа Ведина, техничного Кручинина, скоростного и духовитого Литовченко, а также нападающего силового плана Дениса Голубева, умеющего залезать соперникам под кожу. Подписан контракт с крепким защитником Денисом Бодровым.

Что надо сделать: состав у «Сибири» уже вырисовывается интересный, но всё будет зависеть, конечно, от работы Мартемьянова. Помочь своему главному тренеру менеджмент клуба может грамотной работой по закрытию последней легионерской позиции, а также качественным усилением защитной линии. Но, понятно, что многое упирается в невысокий бюджет новосибирцев.

Также интересна судьба форварда Эрика О'Делла. У канадца действует контракт ещё на один сезон, но большую часть прошлого чемпионата он провёл на больничном, и сейчас в «Сибири» наверняка размышляют над рисками. Думаю, здесь возможны различные варианты.

«Нефтехимик»

Что сделано: нижнекамцы сформировали новый тренерский штаб во главе с Олегом Леонтьевым, продлили контракты с вратарём Иванниковым, форвардом Попугаевым, а также несколькими воспитанниками своей системы.



Что надо сделать: прямо сейчас состав «Нефтехимика» практически полностью состоит из собственных «кровинушек», возраст большинства которых не превышает 24 года. Такая мощная опора на свои кадры, конечно, вызывает уважение, но на что рассчитывают нижнекамцы в КХЛ с таким составом? Вопрос риторический, а про усиление клуба речи пока не идёт.

Из «Нефтехимика» собираются уходить последние лидеры. Волгин уже в «Магнитке», квалификационные предложения по Брынцеву и Абросимову отвергнуты их агентами, а история с сохранением Порядина наверняка имеет двойное дно.

Но даже если представить, что вся эта троица продолжит играть за «Нефтехимик», то клубу всё равно потребуется приличное усиление, чтобы хотя бы бороться за плей-офф на Востоке. У нижнекамцев лишь один взрослый вратарь, ни одного опытного защитника, главной звездой нападения (без учёта Порядина) является Ильдар Шиксатдаров, а на контракте нет ни одного легионера.

«Амур»

Что сделано: на тренерском мостике «тигров» Сергея Светлова сменил Владимир Воробьёв. Хабаровчане расстались с Лангхамером, Турбиным, Голубевым и Рассказовым, продлили контракты с вратарём Аликиным, защитниками Терещенко, Йорданом, Машином и Корягиным.



Новички «Амура» — защитник Пивцакин, экс-форвард московского «Динамо» Андрей Алексеев, а также нападающий Владимир Галузин.



Что надо сделать: с обороной теперь у «тигров» всё в порядке, а вот другие позиции требуют усиления. Нужен бэкап для Аликина (или же сильный конкурент на роль первого номера), а также новый набор лидеров нападения. Вопрос в том, где его взять, учитывая скромный бюджет «Амура» и дальневосточный фактор. У «тигров» закончились контракты практически со всеми основными форвардами из прошлого сезона (Гинек Зогорна, Пьянов, Горшков, Кузнецов), и пока не слышно о каких-то переподписаниях.

«Куньлунь»

Что сделано: «Куньлунь» расторг прежний тренерский штаб во главе с Алексеем Ковалёвым, а также попрощался с одиннадцатью хоккеистами. Ни о каких сделках китайской команды по приобретению или продлению игроков ничего не слышно.

Что надо сделать: утвердить главного тренера и с нуля собрать новую команду. На контрактах у «Куньлуня» сейчас ровно два хоккеиста — братья Спенсер и Паркер Фу.

«Адмирал»

Что сделано: «моряки» провозгласили курс на возвращение в КХЛ, официально заявились в число участников следующего сезона лиги, утвердили Вадима Аверкина в роли спортивного директора и назначили главным тренером команды Сергея Вострикова.

Что надо сделать: в первую очередь — погасить долги за сезон-2017/2018. Без этого клуб просто не начнёт трансферную кампанию, да и вообще не будет играть в КХЛ. По крайней мере, об этом говорил Алексей Морозов.

Неизвестно, когда и как «Адмирал» начнёт комплектоваться. Понятно, что команда будет собрана бюджетно и по остаточному принципу, но каким именно предстанет владивостокский коллектив к июлю-августу, сейчас сказать решительно невозможно.