Савин: Яруллин был первым в списке игроков обороны, которыми «Трактор» хотел усилиться
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал трансфер защитника Альберта Яруллина.
«Альберт Яруллин был лучшим свободным агентом на рынке среди защитников и первым номером в списке игроков обороны, которыми мы хотели усилиться. Это двусторонний защитник, одинаково хорошо действующий на обеих сторонах площадки, а также в большинстве и меньшинстве. Его плюсами также являются самоотверженность, отличные человеческие качества и заряженность на победу. Яруллин имеет серьёзный опыт выступлений в плей-офф, в 2018-м году он брал Кубок Гагарина вместе с «Ак Барсом». Мы рады, что удалось договориться с Альбертом. Он станет частью нашей команды на долгие годы вперед», – цитирует Савина официальный сайт «Трактора».
Яруллин подписал трёхлетний контракт с «Трактором»
Рекомендуем вам
- 13 мая 2021
-
18:28
-
18:24
-
18:16
-
18:06
-
17:55
-
17:40
-
17:33
-
17:21
-
16:36
-
15:52
-
15:37
-
15:00
-
14:26
-
13:58
-
13:52
-
13:29
-
12:51
-
12:35
-
11:56
-
11:54
-
11:30
-
10:59
-
10:34
-
10:32
-
09:57
-
09:33
-
08:49
-
08:44
-
08:41
-
07:19
-
07:14
-
07:11
-
07:07
-
07:02
-
06:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам