Савин: Яруллин был первым в списке игроков обороны, которыми «Трактор» хотел усилиться

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал трансфер защитника Альберта Яруллина.

«Альберт Яруллин был лучшим свободным агентом на рынке среди защитников и первым номером в списке игроков обороны, которыми мы хотели усилиться. Это двусторонний защитник, одинаково хорошо действующий на обеих сторонах площадки, а также в большинстве и меньшинстве. Его плюсами также являются самоотверженность, отличные человеческие качества и заряженность на победу. Яруллин имеет серьёзный опыт выступлений в плей-офф, в 2018-м году он брал Кубок Гагарина вместе с «Ак Барсом». Мы рады, что удалось договориться с Альбертом. Он станет частью нашей команды на долгие годы вперед», – цитирует Савина официальный сайт «Трактора».