Адриан Кемпе сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира-2021
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе сыграет за национальную сборную Швеции на чемпионате мира-2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня, сообщает HockeyNews.se.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги форвард провёл 55 матчей и набрал 29 очков: забросил 14 шайб и отдал 15 результативных передач. По итогам регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» занял шестое место в таблице Западного дивизиона и не вышел в плей-офф.
В заключительном матче регулярки «Кингз» сыграют с «Колорадо Эвеланш» 14 мая в 4:00 мск. Если «Колорадо» одержит победу, то завершит сезон на первом месте в таблице.
Напомним, что помимо Швеции в группе A выступают команды Беларуси, Чехии, Дании, России, Словакии, Швейцарии и Великобритании.
Хоккеисты НХЛ на чемпионате мира — 2021. Кто приедет, а кто отказался. LIVE
Полный список по всем командам. В сборную России почти никто не приедет.
Рекомендуем вам
- 13 мая 2021
-
20:15
-
20:12
-
20:10
-
19:54
-
19:48
-
19:39
-
19:30
-
19:22
-
19:09
-
18:46
-
18:28
-
18:24
-
18:16
-
18:06
-
17:55
-
17:40
-
17:33
-
17:21
-
16:36
-
15:52
-
15:37
-
15:00
-
14:26
-
13:58
-
13:52
-
13:29
-
12:51
-
12:35
-
11:56
-
11:54
-
11:30
-
10:59
-
10:34
-
10:32
-
09:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам