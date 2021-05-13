Адриан Кемпе сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира-2021

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе сыграет за национальную сборную Швеции на чемпионате мира-2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня, сообщает HockeyNews.se.



В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги форвард провёл 55 матчей и набрал 29 очков: забросил 14 шайб и отдал 15 результативных передач. По итогам регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» занял шестое место в таблице Западного дивизиона и не вышел в плей-офф.



В заключительном матче регулярки «Кингз» сыграют с «Колорадо Эвеланш» 14 мая в 4:00 мск. Если «Колорадо» одержит победу, то завершит сезон на первом месте в таблице.

Напомним, что помимо Швеции в группе A выступают команды Беларуси, Чехии, Дании, России, Словакии, Швейцарии и Великобритании.