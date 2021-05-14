«Колорадо» впервые за 20 лет выиграл Президентский кубок НХЛ
«Колорадо Эвеланш» впервые за 20 лет стал победителем Президентского кубка НХЛ, который вручается за завершение регулярного чемпионата с наибольшим количеством очков.
«Колорадо» в третий раз в своей истории выиграл Президентский кубок. До этого это удавалось в сезоне 2000/01 и 1996/97.
В заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес Кингз». Благодаря этой победе «Колорадо» набрал 82 очка и стал победителем регулярки. Ближайшего конкурента в лице «Вегас Голден Найтс» команда опередила по дополнительным показателям. Таким образом, «Колорадо» вышел в плей-офф Кубка Стэнли с первого места и сыграет с «Сент-Луис Блюз».
Также стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ.
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