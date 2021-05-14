Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Колорадо» впервые за 20 лет выиграл Президентский кубок НХЛ

«Колорадо» впервые за 20 лет выиграл Президентский кубок НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

«Колорадо Эвеланш» впервые за 20 лет стал победителем Президентского кубка НХЛ, который вручается за завершение регулярного чемпионата с наибольшим количеством очков.

«Колорадо» в третий раз в своей истории выиграл Президентский кубок. До этого это удавалось в сезоне 2000/01 и 1996/97.

В заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес Кингз». Благодаря этой победе «Колорадо» набрал 82 очка и стал победителем регулярки. Ближайшего конкурента в лице «Вегас Голден Найтс» команда опередила по дополнительным показателям. Таким образом, «Колорадо» вышел в плей-офф Кубка Стэнли с первого места и сыграет с «Сент-Луис Блюз».

Также стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ.

Оценки россиянам за регулярку НХЛ. Кто сделал себе имя, а кому пора паковать чемоданы
Капризов в дебютном сезоне переформатировал целую команду, а Самсонов перечеркнул себе почти все шансы в «Вашингтоне».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021