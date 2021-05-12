Капризов в дебютном сезоне переформатировал целую команду, а Самсонов перечеркнул себе почти все шансы в «Вашингтоне».

Оценки россиянам за регулярку НХЛ. Кто сделал себе имя, а кому пора паковать чемоданы

Регулярный чемпионат НХЛ практически подошёл к концу, настало время подводить итоги. В сезоне-2020/2021 сыграл 51 российский игрок, это лучший результат за последние 17 лет и рекорд в эру потолка зарплат. «Чемпионат» собрал статистику по всем нашим ребятам и выставил оценки за сезон. Рассказываем, кто сделал себе имя, а кому пора паковать чемоданы.

Вратари

Имя Клуб Игры Победы КН % ОБ Оценка за сезон Андрей Василевский «Тампа» 42 31 2,21 92,5 5 Семён Варламов «Айлендерс» 36 19 2,04 92,9 5 Сергей Бобровский «Флорида» 31 19 2,91 90,6 4 Игорь Шестёркин «Рейнджерс» 35 16 2,62 91,6 5 Илья Сорокин «Айлендерс» 22 13 2,17 91,8 5 Илья Самсонов «Вашингтон» 19 13 2,69 90,2 2 Антон Худобин «Даллас» 32 12 2,54 90,5 3 Александр Георгиев «Рейнджерс» 19 8 2,71 90,5 3 Алексей Мельничук «Сан-Хосе» 2 0 4,25 86,5 Без оценки Иван Просветов «Аризона» 3 0 4,15 82,4 Без оценки Артём Загидулин «Калгари» 1 0 4,25 81,8 Без оценки

Российские вратари в этом году — высший топ. Василевский провёл очередной сезон уровня «Везина Трофи», который летом наверняка и получит. Лучше него в НХЛ сейчас попросту никого нет. Шестёркин уверенно продолжает цементировать за собой звание нового Царя Нью-Йорка, за последний рубеж «Рейнджерс» могут быть спокойны. Варламов продолжает цвести в «Айлендерс» — отчасти это заслуга системы команды, но когда надо выручить, россиянин это делает. Мы не сомневались, что у Сорокина в НХЛ всё получится, так и вышло — Илья образовал отличный тандем с Варламовым и уже вполне освоился в новой лиге. Можно сказать, что потихоньку налаживаются дела и у Бобровского, точнее, даже у всей «Флориды», которая в этом сезоне предстала совершенно другим коллективом. Статистика самого дорого российского вратаря ещё далека от идеала, но легче играть, когда на тебя не смотрят как на единственного спасителя.

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Кто не может занести этот сезон себе в актив, так это Антон Худобин. Вратарь, творивший чудеса в прошлом плей-офф, дотащивший «Даллас» до финала, в этом чемпионате играл крайне нестабильно, чередуя блестящие матчи с провальными.

Плохое впечатление и от сезона Ильи Самсонова. Меньше года назад казалось, что он на пороге того, чтобы стать первым номером «Вашингтона», но несколько инцидентов рискуют разрушить его карьеру. Летом он получил травму, катаясь на квадроцикле, о которой в клубе узнали, только когда он приехал в тренировочный лагерь перед плей-офф. Зимой после посиделок с партнёрами в номере отеля был дисквалифицирован, а недавно опоздал на командное собрание, а после попал в ковид-протокол. Сомнительно, что «Вашингтон» и дальше будет возиться с проблемным активом, тем более что место Ильи уже занял чех Витек Ванечек. Возможно, Самсонову стоит подумать о возвращении в «Магнитку»?

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Защитники

Имя Клуб Игры Очки +/- Оценка за сезон Михаил Сергачёв «Тампа» 56 30 (4+26) +5 5 Иван Проворов «Филадельфия» 56 26 (7+19) +4 4 Дмитрий Орлов «Вашингтон» 51 22 (8+14) +16 5 Никита Зайцев «Оттава» 54 15 (3+12) -14 4 Артём Зуб «Оттава» 46 14 (3+11) +3 5 Владислав Гавриков «Коламбус» 55 12 (2+10) -13 4 Николай Кныжов «Сан-Хосе» 55 10 (2+8) -8 5 Никита Задоров «Чикаго» 55 8 (1+7) +1 4 Александр Романов «Монреаль» 53 6 (1+5) -1 5 Никита Нестеров «Калгари» 36 3 (0+3) -8 3 Дмитрий Куликов «Эдмонтон» 46 3 (0+3) -3 5 Илья Любушкин «Аризона» 42 2 (1+1) -13 3 Егор Замула «Филадельфия» 2 0 +1 Без оценки

Российских защитников в НХЛ не так много, но те, что есть, по большей части — молодцы. Сергачёв, хоть и выходит чаще в третьей паре, является важной частью «Тампы», Проворов — машина, кажется, он может вообще не уходить со льда. Ярких пятен у «Филадельфии» в этом году было совсем немного, Проворов стабилен и вновь был признан лучшим защитником команды — хотя прошлые сезоны у него были лучше. Орлов, пусть и попал зимой в неприятную историю с отстранением, к весне разыгрался, стал стабильно набирать очки, а по полезности является лидером команды. Никита Зайцев прижился в роли главного защитника-разрушителя в «Оттаве», больше него играет только Тома Шабо.

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Некоторые успехи не привлекают всеобщего внимания, но отметить их обязательно надо. Артём Зуб тихо, но уверенно закрепился во второй паре «Оттавы» в дебютном сезоне, к удивлению многих, то же самое проделал Николай Кныжов, который выходит на лёд с Эриком Карлссоном. Романов начал сезон ударными темпами — с голом и передачей в первых трёх матчах, затем сбавил темп, но для 21-летнего защитника это простительно. Главное — Романов не выпадает из обоймы. Хорошо вписался в состав «Чикаго» Задоров — свои функции по физическому давлению на соперника он выполняет, от драк не уходит, в клубе им довольны.

Великолепный сезон провёл Дмитрий Куликов. Когда-то он славился своими атакующими талантами, теперь переквалифицировался в защитника оборонительного плана и вновь играет важную роль в командах — сначала в «Нью-Джерси», а теперь в «Эдмонтоне».

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Нестеров вернулся в НХЛ, но не смог закрепиться даже в третьей паре, а чаще вообще сидел в запасе. Может, стоит вернуться в Россию, если за океаном не дают играть? Любушкин так играет в «Аризоне» уже третий сезон, кажется, его такое положение устраивает.

Нападающие

Имя Клуб Игры Очки +/- Оценка за сезон Артемий Панарин «Рейнджерс» 42 58 (17+41) +14 5 Кирилл Капризов «Миннесота» 54 51 (27+24) +11 5 Павел Бучневич «Рейнджерс» 54 48 (20+28) +12 5 Александр Овечкин «Вашингтон» 45 42 (24+18) -7 4 Андрей Свечников «Каролина» 55 42 (15+27) +1 4 Денис Гурьянов «Даллас» 55 30 (12+18) 0 4 Евгений Кузнецов «Вашингтон» 41 29 (9+20) +7 3 Евгений Малкин «Питтсбург» 33 28 (8+20) -4 4 Евгений Дадонов «Оттава» 54 20 (13+7) -8 3 Валерий Ничушкин «Колорадо» 53 20 (10+10) +7 5 Владислав Наместников «Детройт» 53 17 (8+9) -5 3 Илья Михеев «Торонто» 52 16 (6+10) +5 4 Владимир Тарасенко «Сент-Луис» 24 14 (4+10) -7 Без оценки Александр Волков «Анахайм» 37 13 (7+6) +1 4 Александр Радулов «Даллас» 11 12 (4+8) +9 Без оценки Михаил Григоренко «Коламбус» 32 12 (4+8) -2 3 Яков Тренин «Нэшвилл» 45 11 (5+6) +4 4 Никита Гусев «Флорида» 31 10 (4+6) -12 3 Иван Барбашёв «Сент-Луис» 36 10 (4+6) +2 4 Михаил Мальцев «Нью-Джерси» 33 9 (6+3) -4 5 Александр Барабанов «Сан-Хосе» 21 8 (3+5) +3 4 Евгений Свечников «Детройт» 21 8 (3+5) -3 4 Артём Анисимов «Оттава» 18 8 (2+6) +1 3 Виталий Кравцов «Рейнджерс» 20 4 (2+2) -6 Без оценки Григорий Денисенко «Флорида» 7 4 (0+4) +1 Без оценки Иван Чехович «Сан-Хосе» 3 1 (0+1) -1 Без оценки Виталий Абрамов «Оттава» 2 0 0 Без оценки

Очередной выдающийся сезон провёл Артемий Панарин — даже вынужденное выпадение из состава почти на месяц и травма в концовке регулярки не помешала ему стать лучшим российским бомбардиром сезона. Не будет преувеличением сказать, что на нём живёт вся игра «Рейнджерс».

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Бучневич уже не ходит в перспективных игроках, а стал лидером «Рейнджерс». Он давал результат, даже когда на старте сезона буксовали партнёры, стал важным членом бригады меньшинства (кто бы мог подумать!), повысил свою ценность для команды и снял все пересуды о возможном обмене.

Мощно ворвался в НХЛ Капризов — он не только обновляет клубные рекорды и является единственным фаворитом на «Колдер Трофи», но вытаскивает за собой «Миннесоту», одним махом превращая её из скучной, никому не интересной команды в зрелищную и популярную. Прозвище Долларовый Кирилл он получил не просто так, Капризов — клондайк для «дикарей» на многие годы вперёд.

У русских нападающих «Вашингтона» сезон, мягко скажем, не задался. Овечкин установил личный антирекорд по количеству голов в чемпионате, да ещё в концовке получил травму. Кузнецов чаще привлекал внимание не игрой, а поведением. Он уже раздражает боссов «столичных», и летом, возможно, его обменяют в другой клуб.

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Неровный сезон провёл Евгений Малкин — начал отвратительно, потом раскачался, потом получил травму, сейчас вернулся и набирает форму. Похожая ситуация у Александра Радулова — играл здорово, но из-за травмы провёл всего 11 матчей. Владимир Тарасенко полсезона пропустил, восстанавливаясь от операции на плече, недавно получил ещё одну травму.

Небольшой спад в результативности показал Андрей Свечников (быть может, потому, что партнёр по звену Теуво Терявяйнен пропустил большую часть регулярки?). Он всё равно стал третьим бомбардиром «Каролины» и, уверена, ещё проявит себя в плей-офф.

Хочется отметить и Свечникова-старшего, который очень долго ждал шанса в «Детройте» и наконец его получил, пусть и в усечённом формате. Восемь очков в 21 матче при среднем времени меньше 12 минут — отличный результат. Возможно, тренерский штаб «Ред Уингз» станет больше ему доверять.

Ухватился за свой шанс и Михаил Мальцев, у Виталия Кравцова второй блин в «Рейнджерс» вышел не комом, закрепился в основе «Нэшвилла» Тренин. Над Ничушкиным уже давно никто не смеётся (помните, у него был целый сезон без голов?), а номинируют его на «Билл Мастертон Трофи» — приз за верность хоккею.

Есть достаточно игроков, которым пошёл на пользу переход в другую команду — Волков, Барабанов, Гусев. Все они получили возможность играть на постоянной основе и стали набирать очки. Барабанов так вообще после короткой командировки в АХЛ попал сразу в ударное звено «Сан-Хосе».

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Хуже других сезон провели Григоренко и Анисимов. От первого в «Коламбусе» явно ожидали большего, второй окончательно выпал из состава «Оттавы», а единственным приятным эпизодом стала история, когда ему пришлось переодеться вратарём. Вполне вероятно, это был последний сезон опытного центра в НХЛ: его контракт заканчивается и вряд ли к нему будет повышенный интерес на рынке свободных агентов.

Теги: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Артемий Панарин, Павел Бучневич, Евгений Кузнецов, Илья Самсонов, Кирилл Капризов