Рантанен — о Президентском кубке: «Колорадо» достиг первой цели в этом году

Форвард «Колорадо» Микко Рантанен прокомментировал победу команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.



«Это очень хорошее чувство. Мы достигли первой цели, которую ставили перед собой в этом году. Мы получили преимущество своего льда на весь плей-офф. Так что здесь можно поставить галочку. Все знают, какой должна быть следующая галочка, и мы приступаем к работе над этим. Я верю в наш коллектив. Наша цель — пройти весь кубковый путь, от начала до самого конца», — цитирует Рантанена официальный сайт НХЛ.



«Колорадо Эвеланш» впервые за 20 лет стал победителем Президентского кубка НХЛ, который вручается за завершение регулярного чемпионата с наибольшим количеством очков.



«Колорадо» в третий раз в своей истории выиграл Президентский кубок. Ранее это удавалось «лавинам» в сезонах-1996/1997 и 2000/2001.