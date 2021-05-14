Василевский четвёртый раз подряд стал лидером НХЛ по победам, повторив достижение Бродо
Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский четвёртый раз подряд закончил регулярный чемпионат НХЛ лидером по количеству побед среди вратарей. В этом году на его счету была 31 победа, в предыдущих сезонах он выигрывал 35, 39 и 40 матчей соответственно.
Россиянин повторил достижение легендарного голкипера Мартина Бродо, которому дважды удавалось на протяжении четырёх лет удерживать лидерство в лиге по количеству побед (1997-2001, 2003-2007).
В истории НХЛ это достижение покорялось лишь пятерым вратарям – первым был Клинт Бенедикт (шесть сезонов подряд – 1919-1924), вторым Билл Дурнан (1944-1947), а также Терри Савчук, который был лидером по победам на протяжении пяти сезонов подряд (1951-1955).
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