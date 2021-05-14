Дементьев — о драке на матче детских команд: пусть произошедшее будет уроком для всех

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал инцидент, произошедший во время матча Кубка Москвы между командами 2009 г.р. «Русь» и «Витязь».
«Я был на матче «Руси» 2009 г.р. Не оправдываю агрессию, но инцидент произошёл из-за того, что зачастую судьи очень дерзко и по-хамски относятся к участникам соревнований и болельщикам. Пусть произошедшее будет уроком для всех. Научит сдержанности и уважению», — написал Алексей Дементьев в своём «твиттере».
Напомним, два зрителя спустились с трибун и напали на судей Игоря Прусова и Ивана Ермолаева. Вратарь команды НМХЛ «Россошь», воспитанник детской школы «Русь» Егор Вельмакин и его отец Вадим Вельмакин вступили в словесный конфликт с одним из арбитров, после чего возникла потасовка.
Матч был прерван, после первого периода «Витязь» вёл со счётом 2:0. Это была переходная игра – «Витязь» борется за право остаться в группе А, «Русь» – за повышение из группы В.
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