Дементьев — о драке на матче детских команд: пусть произошедшее будет уроком для всех

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал инцидент, произошедший во время матча Кубка Москвы между командами 2009 г.р. «Русь» и «Витязь».



«Я был на матче «Руси» 2009 г.р. Не оправдываю агрессию, но инцидент произошёл из-за того, что зачастую судьи очень дерзко и по-хамски относятся к участникам соревнований и болельщикам. Пусть произошедшее будет уроком для всех. Научит сдержанности и уважению», — написал Алексей Дементьев в своём «твиттере».



Напомним, два зрителя спустились с трибун и напали на судей Игоря Прусова и Ивана Ермолаева. Вратарь команды НМХЛ «Россошь», воспитанник детской школы «Русь» Егор Вельмакин и его отец Вадим Вельмакин вступили в словесный конфликт с одним из арбитров, после чего возникла потасовка.



Матч был прерван, после первого периода «Витязь» вёл со счётом 2:0. Это была переходная игра – «Витязь» борется за право остаться в группе А, «Русь» – за повышение из группы В.

В Москве зрители матча детских команд напали на судей