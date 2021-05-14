Карлссон и Метальников покинули «Барыс»

Вратарь Хенрик Карлссон и защитник Леонид Метальников покинули состав «Барыса», сообщает официальный сайт казахстанского клуба.
37-летний шведско-казахский голкипер Карлссон в минувшем сезоне принял участие в 29 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, одержав в них 16 побед при коэффициенте надёжности 92,7 %. В плей-офф КХЛ Карлссон сыграл в двух встречах, пропустив шесть шайб при коэффициенте надёжности 85,4 %. Карлссон выступал в составе «Барыса» с 2016 года.
Ранее сообщалось, что Карлссон покинул расположение сборной Казахстана из-за несогласия с условиями нового контракта с клубом из Нур-Султана.
31-летний защитник Леонид Метальников выступает в составе казахстанского клуба с 2015 года. В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Метальников принял участие в 27 встречах, набрав 4 (0+4) очка при показателе полезности "-8".
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