Накануне стали извсетны все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
Восточный дивизион:
«Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Айлендерс» проведут свои матчи 16, 18, 20 и 22 мая. Дополнительные даты: 24, 26 и 28 мая.
«Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинс» сыграют 15, 17, 19 и 21 мая, если потребуется, команды встретятся 23, 25 и 27 мая.
Центральный дивизион:
«Каролина Харрикейнз» и «Нэшвилл Предаторз» проведут матчи 17, 19, 21 и 23 мая, дополнительные даты – 25, 27, 29 мая.
«Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграют 16, 18, 20 и 22 мая, резервные дни – 24, 26, 28 мая.
Северный дивизион:
«Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс» проведут матчи 20, 22, 24 и 25 мая, дополнительные даты – 27, 29 и 31 мая.
«Эдмонтон Ойлерз» и «Виннипег Джетс» встретятся 19, 21, 23 и 24 мая, если понадобится, сыграют 26, 28 и 30 мая.
«Колорадо Эвеланш» сыграет с «Сент-Луис Блюз» 17, 19, 21 и 23 мая, дополнительные дни – 25, 27, 29 мая.
«Вегас Голден Найтс» встретится с «Миннесотой Уайлд» 16, 18, 20 и 22 мая, если понадобится, команды сыграют 24, 26 и 28 мая.
«Чемпионат» приглашает вас принять участие в опросе «Какая пара плей-офф Кубка Стэнли вам интересна больше всего?».
Пройти опрос можно на Quiz.
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