В родном городе Матвея Мичкова может появиться команда МХЛ

В чемпионате Молодёжной хоккейной лиги сезона-2021/2022 планирует участвовать молодёжная хоккейная команда «Молот», базирующаяся в Перми, сообщает официальный сайт лиги. МХЛ рассматривает пакет документов от клуба.



В последний раз молодёжная команда из Перми выступала в МХЛ в сезоне-2013/2014. Годом ранее в Лигу вступил клуб «Октан», который стал победителем первого розыгрыша Первенства МХЛ и заработал право играть в Чемпионате. В следующем сезоне команда сменила название на «Молот». После этого пермяки вернулись в Первенство МХЛ ещё на один сезон. Взрослая команда из Перми выступает в ВХЛ с сезона-2010/2011.



За молодёжную команду из Перми выступали братья Вячеслав и Владислав Ушенины («Сибирь») и вратарь Евгений Аликин («Амур»).



Пермь − родной город лучшего снайпера и лучшего новичка сезона-2020/2021 Матвея Мичкова. В Перми нападающий занимался хоккеем до переезда в Ярославль.

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