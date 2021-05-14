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В родном городе Матвея Мичкова может появиться команда МХЛ

В родном городе Матвея Мичкова может появиться команда МХЛ
Хоккей / МХЛ 0

В чемпионате Молодёжной хоккейной лиги сезона-2021/2022 планирует участвовать молодёжная хоккейная команда «Молот», базирующаяся в Перми, сообщает официальный сайт лиги. МХЛ рассматривает пакет документов от клуба.

В последний раз молодёжная команда из Перми выступала в МХЛ в сезоне-2013/2014. Годом ранее в Лигу вступил клуб «Октан», который стал победителем первого розыгрыша Первенства МХЛ и заработал право играть в Чемпионате. В следующем сезоне команда сменила название на «Молот». После этого пермяки вернулись в Первенство МХЛ ещё на один сезон. Взрослая команда из Перми выступает в ВХЛ с сезона-2010/2011.

За молодёжную команду из Перми выступали братья Вячеслав и Владислав Ушенины («Сибирь») и вратарь Евгений Аликин («Амур»).

Пермь − родной город лучшего снайпера и лучшего новичка сезона-2020/2021 Матвея Мичкова. В Перми нападающий занимался хоккеем до переезда в Ярославль.

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