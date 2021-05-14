В родном городе Матвея Мичкова может появиться команда МХЛ

В чемпионате Молодёжной хоккейной лиги сезона-2021/2022 планирует участвовать молодёжная хоккейная команда «Молот», базирующаяся в Перми, сообщает официальный сайт лиги. МХЛ рассматривает пакет документов от клуба.
В последний раз молодёжная команда из Перми выступала в МХЛ в сезоне-2013/2014. Годом ранее в Лигу вступил клуб «Октан», который стал победителем первого розыгрыша Первенства МХЛ и заработал право играть в Чемпионате. В следующем сезоне команда сменила название на «Молот». После этого пермяки вернулись в Первенство МХЛ ещё на один сезон. Взрослая команда из Перми выступает в ВХЛ с сезона-2010/2011.
За молодёжную команду из Перми выступали братья Вячеслав и Владислав Ушенины («Сибирь») и вратарь Евгений Аликин («Амур»).
Пермь − родной город лучшего снайпера и лучшего новичка сезона-2020/2021 Матвея Мичкова. В Перми нападающий занимался хоккеем до переезда в Ярославль.
- 14 мая 2021
-
14:25
-
14:06
-
13:37
-
13:14
-
12:58
-
12:30
-
12:30
-
12:14
-
11:56
-
11:38
-
11:33
-
11:05
-
10:33
-
10:27
-
10:22
-
09:51
-
09:46
-
08:49
-
08:40
-
07:39
-
07:15
-
07:04
-
06:30
-
05:28
- 13 мая 2021
-
23:27
-
23:08
-
22:53
-
22:30
-
22:08
-
22:03
-
21:55
-
21:39
-
21:02
-
20:46
-
20:40