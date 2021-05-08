Мичков должен стать мегазвездой, а Мирошниченко заиграет в НХЛ? Что ждёт игроков юниорки

У шести человек из действующего состава юниорской сборной России через год будет ещё один шанс на золото ЮЧМ.

В США завершился юниорский чемпионат мира 2021 года по хоккею. Сборная России на втором турнире кряду завоевала серебряные медали. Двумя годами ранее наши парни в решающем матче в овертайме уступили сборной Швеции (3:4 ОТ), а на сей раз подопечные Альберта Лещёва в матче за золотые медали проиграли команде Канады (3:5).

Сборная России смотрела на канадцев со слезами на глазах. Главная боль финала ЮЧМ Канадцы в четвёртый раз в истории стали чемпионами мира среди юниоров. Впервые это произошло за пределами России.

Многим из игроков нынешнего созыва юниорки ещё не исполнилось и 18 лет. В таком возрасте невероятно сложно предсказывать дальнейшие перспективы хоккеистов, но мы рискнём и попытаемся предположить, что ждёт молодых россиян в будущем. Кто станет новой звездой российского хоккея, а кто станет обычным игроком средней руки.

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Вратари

Сергей Иванов, Валерий Бринкман и Кирилл Герасимюк

На ЮЧМ-2021 17-летний Сергей Иванов отправлялся в номинальном статусе третьего номера сборной России. Очевидно, что по изначальной задумки руководителей и тренерского штаба российской команды Иванов должен был получить опыт пребывания на турнире подобного уровня, чтобы уже через год стать основным голкипером на следующем ЮЧМ. Однако в первом же матче на турнире – с командой США (7:6 ОТ) – его более взрослые коллеги Кирилл Герасимюк и Валерий Бринкман выступили настолько неудачно, что Иванов оказался безальтернативным выбором штаба Лещёва до самого конца первенства.

Оценить действия Сергея однозначным образом не представляется возможным. Молодой голкипер провёл очень разные матчи на этом турнире. В некоторых он действовал на очень высоком уровне, а в других – пропускал не самые обязательные голы. Финальный матч с командой Канады, давайте будем честны перед собой, Иванову откровенно не удался. К сожалению, Сергей не смог выручить в ключевых моментах встречи, в отличие от своего канадского визави Бенджамина Годро.

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Вот только вешать всех собак на 17-летнего вратаря лично я не собираюсь. Не его вина, что на этом турнире ему пришлось брать на себя столь высокую ответственность. Время молодого голкипера должно настать через год. По итогам же минувшего ЮЧМ Иванов был включён в символическую сборную турнира наряду с нападающим Матвеем Мичковым, о котором ещё много лестных слов будет сказано ниже.

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Защитники

Артём Дуда, Александр Фигурин, Владимир Грудинин, Глеб Иванов, Арсений Коромыслов, Николай Макаров, Никита Новиков, Владислав Сапунов

Ещё до старта чемпионата мира многие специалисты высказывали серьёзные опасения за линию обороны российской команды. Из-за различных причин российская команда в Техасе не досчиталась сразу трёх защитников основного состава. Из-за травмы потеряли Лукашевича из «Локо», который точно помог бы сборной. Игровой практики лишился Павел Минтюков– лучший защитник Кубка Вызова прошлого года. Похожая история с ещё одним оборонцем – Артёмом Грушниковым. Минтюков и Грушников подписали контракты с клубами юниорской хоккейной лиги Онтарио, которая в этом сезоне так и не стартовала из-за пандемии коронавируса. В результате талантливые хоккеисты просто потеряли важнейший год в своей карьере и остались без главного турнира по своему возрасту.

Без них российской сборной невероятно сильно не хватало талантливого пакмувера на чужой синей линии. В нашей команде не нашлось своего Симона Эдвинссона или Брендта Кларка, которые брали на себя львиную долю в организации атак сборных Швеции и Канады соответственно. Большое количество бросков наших защитников не доходило до створа ворота, что жизненно важно в хоккее 21 века. Порой в решающий момент встречи нужно просто довести шайбу на чужой пятак, чтобы там сделать нужное подправление. Наши оборонцы практически не подключились к атакам и с большим трудом находили свободные траектории для бросков.

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Наиболее солидное впечатление в этой линии российской команды произвёл на меня 17-летний Арсений Коромыслов. В семи матчах на турнире Арсений заработал отличную полезность – «+10», став лучшим игроком в своей команде по этому показателю. Неслучайно, что Коромыслов приехал на турнире в статусе единственного защитника в сборной, который уже дебютировал на уровне КХЛ. Немногим хуже Коромыслова смотрелся и московский динамовец Никита Новиков, в активе которого «+9» и пять результативных передач. Временами очень прилично смотрелся и защитник Грудинин. Что касается ЮЧМ-2022, то на него по своему возрасту имеют шансы пробиться Дуда и Сапунов.

Нападающие

Дмитрий Бучельников, Никита Чибриков, Илья Иванцов, Дмитрий Кателевский, Илья Квочко, Даниил Лазутин, Иван Меховов, Матвей Мичков, Иван Мирошниченко, Матвей Петров, Прохор Полтапов, Фёдор Свечков и Данила Юров

От количества талантливых имён в атакующей линии может начать рябить в глазах. Уже понятно, что того же 16-летнего Матвея Мичкова ждёт невероятно яркое будущее, если не подведёт здоровье и в какой-то момент у хоккеиста не закружится голова от своих успехов. Стоит заметить, что на данный момент подобных негативных предпосылок не наблюдается. Послематчевые интервью хоккеиста поражали взрослостью и рассудительностью.

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В дебютном сезоне в МХЛ Матвей переписал многие рекорды Никиты Кучерова, да и первый ЮЧМ прошёл под знаком Мичкова. На турнире в США российский вундеркинд набирал очки во всех матчах, завершив чемпионат с пятиматчевой голевой серией. В решающем матче с канадцами Матвей приложил руку ко всем голам своей команды, в результате закончив мировое первенство в статусе лучшего снайпера (12 шайб) и лучшего бомбардира (16 очков). При должном отношении к делу Матвей должен стать мегазвездой российского и мирового хоккея, а его противостояние с Коннором Бедардом через несколько лет вполне может получить схожий статус с вечной дуэлью Александра Овечкина и Сидни Кросби.

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Для 17-летнего Ивана Мирошниченко само попадание на юниорский чемпионат мира стало челленджем всей жизни. За несколько дней до отправления в Америку молодой хоккеист получил сообщение, что власти США отказывают ему во въезде в их страну. Лишь в последний момент ситуация разрешилась благополучно – и форвард молодёжной команды «Авангарда» получил шансы сыграть на ЮЧМ. Своей возможностью Иван воспользовался на 100%. В четвертьфинале со сборной Беларуси Мирошниченко забил ключевой гол при счёте 3:2 в пользу российской команды, а в полуфинале с финнами Иван оформил решающий дубль. Вне всяких сомнений, талантливый нападающий должен пробиваться в НХЛ, где у него должно быть светлое будущее.

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Отличные перспективы во взрослом хоккее ждут и форварда магнитогорского «Металлурга» Данилу Юрова. 17-летний форвард уже стал вторым по молодости игроком, забившим в плей-офф КХЛ. На момент гола в ворота «Авангарда» ему 17 лет 92 дня, обойдя Евгения Кузнецова (17 лет 299 дней). Рекордсменом остаётся Виталий Кравцов (17 лет 61 день). Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв возлагает на Данилу огромные надежды, и в следующем сезоне Юров может получить намного более заметную роль в уральской команде.

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За 18-летнего центрфорварда «Лады» Фёдора Свечкова уже развернулась огромная борьба среди клубов КХЛ. Предметный интерес к нападающему проявляют «Трактор» и «Локомотив», но по всем понятным причинам фаворитом на хоккеиста является питерский СКА. В системе армейцев уже находятся и Никита Чибриков, пополнивший состав команды в прошлое межсезонье в результате масштабного обмена с московским «Динамо».

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Все эти игроки оставили очень приличное впечатление от своей игры на ЮЧМ-2021. На следующее же мировое первенство должны отправляться Мичков, Мирошниченко и центрфорвард системы «Магнитки» Илья Квочко. Вполне возможно, что именно в таком виде и будет представлено первое звено сборной России через год. В 2022 году исполнится 15 лет с момента последнего успеха сборной России на юниорском первенстве планеты. Красивая цифра, чтобы наконец-то прервать золотое молчание.