Стала известна зарплата Альберта Яруллина в «Тракторе»

Стали известны условия контракта экс-защитника «Ак Барса» Альберта Яруллина и челябинского «Трактора». Как сообщает «БИЗНЕС-Online», оклад Яруллина в «Тракторе» составит 60 млн рублей в год.



По информации источника, в Казани предложили защитнику трёхлетний контракт с зарплатой в 50 млн рублей за сезон и плюс бонусы и также дали понять, что предложение не окончательное и уместен торг. Сторона Яруллина взяла время на раздумье, а потом неожиданно для всех подписала контракт с «Трактором».



В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 28-летний защитник провёл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 16 очков: забросил две шайбы и отдал 14 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста 13 матчей, где он забросил одну шайбу и отдал пять передач.



Помимо «Ак Барса», защитник выступал за «Нефтяник», «Нефтехимик», «Барс» и «Атлант».



В прошлом сезоне «Ак Барс» занял первое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в полуфинале уступил будущему чемпиону, омскому «Авангарду», в семи матчах.



«Трактор» по итогам регулярки занял пятое место на Востоке и в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Салавату Юлаеву» (1-4).

«Ак Барс» чистит состав, а Уфа почти завершила селекцию. Старт межсезонья на Востоке КХЛ «Магнитка» тоже почти готова к старту нового чемпионата, зато у «Куньлуня» и «Адмирала» нет хоккеистов на контрактах.