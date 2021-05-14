Стала известна зарплата Альберта Яруллина в «Тракторе»

Стали известны условия контракта экс-защитника «Ак Барса» Альберта Яруллина и челябинского «Трактора». Как сообщает «БИЗНЕС-Online», оклад Яруллина в «Тракторе» составит 60 млн рублей в год.
По информации источника, в Казани предложили защитнику трёхлетний контракт с зарплатой в 50 млн рублей за сезон и плюс бонусы и также дали понять, что предложение не окончательное и уместен торг. Сторона Яруллина взяла время на раздумье, а потом неожиданно для всех подписала контракт с «Трактором».
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 28-летний защитник провёл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 16 очков: забросил две шайбы и отдал 14 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста 13 матчей, где он забросил одну шайбу и отдал пять передач.
Помимо «Ак Барса», защитник выступал за «Нефтяник», «Нефтехимик», «Барс» и «Атлант».
В прошлом сезоне «Ак Барс» занял первое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в полуфинале уступил будущему чемпиону, омскому «Авангарду», в семи матчах.
«Трактор» по итогам регулярки занял пятое место на Востоке и в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Салавату Юлаеву» (1-4).
- 14 мая 2021
-
14:25
-
14:06
-
13:37
-
13:14
-
12:58
-
12:30
-
12:30
-
12:14
-
11:56
-
11:38
-
11:33
-
11:05
-
10:33
-
10:27
-
10:22
-
09:51
-
09:46
-
08:49
-
08:40
-
07:39
-
07:15
-
07:04
-
06:30
-
05:28
- 13 мая 2021
-
23:27
-
23:08
-
22:53
-
22:30
-
22:08
-
22:03
-
21:55
-
21:39
-
21:02
-
20:46
-
20:40