«Оборзевший юноша в мантии». Отец хоккеиста Ермолаева — о драке на матче детских команд

Вадим Вельмакин, отец хоккеиста клуба НМХЛ «Россоши» Егора Вельмакина, рассказал подробности о драке, произошедшей о время матча детских команд в Москве.



Напомним, Вратарь команды НМХЛ «Россошь», воспитанник детской школы «Русь» Егор Вельмакин и его отец Вадим Вельмакин вступили в словесный конфликт с одним из арбитров, после чего возникла потасовка.



Матч был прерван, после первого периода «Витязь» вёл со счётом 2:0. Это была переходная игра – «Витязь» борется за право остаться в группе А, «Русь» – за повышение из группы В.



«Хочу ответить на интервью сказочника Ермолаева. Вчера со своими сыновьями решил навестить близкую сердцу спортшколу, повидать старинных друзей. Расположились на домашнем балконе прямиком над судейским столом. По ходу первого отрезка игры рабочая ситуация с судейской ошибкой при входе в зону атаки гостей подожгла во мне болельщика, я сказал находившемуся под нами арбитру: «Реф, два метра офсайд». Без мата — слышали все. На что оборзевший юноша в мантии велителя хоккейных судеб поднял шар голову и в редкой тишине игры выплюнул в эфир: «Пошел ты!» Это убийственное хамство снизу четко услышали мои дети. Я дождался перерыва и спустился к судейскому привалу, чтобы потребовать публичных извинений от «образованного» мордоворота в полосатом джерси.



Дальше все четко видно на многочисленных видео — эмоционально размахивая руками без рукоприкладства с призывом извиниться, получаю удар в голову от человека на 20 с лишним математических единиц моложе и тяжелее. Моя окровавленная физиономия, сын Егор, умолявший не связываться с хабалом, а потом поспешивший мне на помощь и тоже оказавшийся в круговороте потасовки, крики болельщиков, помощь миротворцев.



Извиняться перед демоном, позорящим честь российского хоккея, — мне не за что. Мой адвокат достаточно хорош, чтобы судьишка Ермолаев оказался в местах, далеких от МКАД, где, видится, очень быстро научат следить за азбукой русского языка», — приводит слова Вадима Вельмакина «Спорт-Экспресс».

В Москве зрители матча детских команд напали на судей