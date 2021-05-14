Два клуба могут вступить в ВХЛ в следующем сезоне

Сегодня, 14 мая, состоялось совещание руководителей клубов ВХЛ по итогам завершившегося сезона в онлайн-формате, сообщает официальный сайт ВХЛ.



В мероприятии помимо представителей клубов приняли участие исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов, управляющий директор ВХЛ Кирилл Пафифов, а также сотрудники ФХР и ВХЛ. На совещании были подведены итоги прошедшего сезона, доведена информация по выполнению клубами требований регламента и внесению дополнений и изменений в регламенты на сезон-2021/2022, маркетинговой, медицинской и антидопинговой составляющей работы клубов, а также судейства матчей.



Завершилось совещание представлением новых клубов — кандидатов на вступление в Высшую хоккейную лигу — Кубок Шелкового пути в сезоне-2021/2022: «Академия Михайлова» (Тульская область) и фарм-клуб омского «Авангарда».

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