«Cпецифический игрок, которого нужно правильно использовать». Николишин — о Гусеве

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин рассказал о перспективах нападающего «Флориды» Никиты Гусева в НХЛ.



«Сложно сказать, насколько для него это последний шанс остаться в НХЛ. Он не попадал в заявку в последних играх. Всё будет зависеть от него, как он будет играть. То, что Никита большой мастер, ни у кого не вызывает сомнения. Он достаточно специфический игрок, его нужно правильно использовать, нужны партнёры для продуктивной игры. Смогут ли тренеры найти для него такую возможность, это уже риторический вопрос. Им важно, чтобы побеждала команда, а для этого любые методы и действия будут хороши», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.



Напомним, в апреле Гусев дважды прошёл через драфт отказов, после чего его контракт с «Нью-Джерси» был расторгнут. Россиянина подобрала «Флорида», где он получил место в первой тройке. Однако позже его спустили в четвёртое звено.

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