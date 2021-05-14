Кучеров планирует сыграть в первом матче «Тампы» в плей-офф
Российский нападающий команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал, что планирует сыграть в первом матче серии плей-офф.
«На льду я чувствую себя очень хорошо, лучше, чем раньше. Сразу плей-офф? У меня нет выбора, надо будет быстро адаптироваться и постараться замедлить игру, насколько смогу, использовать своё мастерство и голову, чтобы чувствовать игру, действовать эффективно и приноровиться к скоростям по ходу серии», — приводит слова Кучерова журналист Джо Смит в "твиттере".
Кучеров не выходил на лёд в нынешнем сезоне НХЛ в связи с операцией на бедре, перенесённой в декабре. В прошлом сезоне «Тампа» выиграла Кубок Стэнли, а россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 (7+27) очка.
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