Игорь Бобков перешёл в «Ак Барс»

Вратарь Игорь Бобков подписал контракт с «Ак Барсом», сообщает официальный сайт команды.



Соглашение с игроком рассчитано на один год. Прошлый сезон голкипер провёл в составе омского «Авангарда» и стал обладателем Кубка Гагарина. В регулярном чемпионате Бобков принял участие в 30 матчах, одержал 18 побед и отразил 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,01.



В Кубке Гагарина-2021 вратарь появился на льду семь раз, одержал четыре победы и отразил 90,3% бросков с коэффициентом надёжности 2,51.



Всего Игорь Бобков провёл 266 матчей в КХЛ, одержал 122 победы и 27 раз сыграл «на ноль». В составе сборной России голкипер принимал участие в юниорском (2009) и молодёжном (2010, 2011) чемпионатах мира.



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