«У «Ак Барса» может быть только одна цель – Кубок Гагарина». Бобков — о переходе в команду

Голкипер Игорь Бобков прокомментировал подписание контракта с «Ак Барсом», а также рассказал о целях клуба на сезон.



«Очень рад попасть в один из топовых клубов лиги, который всегда борется за самые высокие места. Я хорошо знаю Александра Бурмистрова и Тимура Билялова, они и другие знакомые ребята рассказывали много хорошего о клубе, болельщиках и городе. У «Ак Барса» может быть только одна цель – Кубок Гагарина. И моя задача – сделать всё возможное для этого», — приводит слова Бобкова официальный сайт клуба.



Соглашение с игроком рассчитано на один год. Прошлый сезон голкипер провёл в составе омского «Авангарда» и стал обладателем Кубка Гагарина. Всего Игорь Бобков провёл 266 матчей в КХЛ, одержал 122 победы и 27 раз сыграл «на ноль».

Генеральный менеджер «Ак Барса» прокомментировал подписание Бобкова