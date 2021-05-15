Генменеджер «Авангарда»: Курьянов будет отвечать за нападение и большинство

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта на один сезон с тренером Антоном Курьяновым.
«Антон Курьянов – кумир тысяч болельщиков «Авангарда» и сборной России, один из знаковых игроков нашего клуба. Именно его приводят в пример поклонники «ястребов», когда говорят об умной и техничной игре. Чемпион России 2004 года, чемпион мира 2009 года, Курьянов стал символом «Авангарда» в 2000-х. Мы рады, что такой опытный мастер пополнил наш тренерский штаб. Боб Хартли уже давно, на протяжении всех трёх сезонов, плотно работает с Антоном Курьяновым, у них общие взгляды на хоккей. Некоторое время назад Антон уже дебютировал в составе тренерского штаба «Авангарда» в одном из матчей КХЛ, а теперь займёт там полноправное место. В команде Курьянов будет отвечать за нападение и большинство. Уверен, его знания и опыт помогут нашим нападающим в новом сезоне», — приводит слова Волкова официальный сайт омского клуба.
Курьянов занимает 14-е место в списке снайперов «Авангарда» за всю историю, а также является лучшим снайпером «Авангарда» по итогам чемпионата 2007 года – 30 шайб.
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