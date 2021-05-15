Генеральный менеджер «Ак Барса» — о переходе Панюкова: таких форвардов на рынке было мало

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал подписание контракта с нападающим Кириллом Панюковым. Контракт с игроком будет действовать до 30 апреля 2023 года.



«Панюков – разноплановый праворукий нападающий, который будет полезен и в атаке, и в обороне. Таких форвардов на рынке в это межсезонье было мало, на него претендовали другие клубы лиги, но нам удалось выиграть конкуренцию. У Кирилла хороший возраст, ему только 23 года. Парень провёл хороший сезон, результативно сыграл в плей-офф – он боец, вёл команду за собой, кубковые игры были показательны. Уверены, что он будет прогрессировать в нашем клубе», — приводит слова Якубова официальный сайт казанского клуба.



Всего в КХЛ Панюков отыграл 140 матчей за «Барыс» и набрал 33 (18+15) очка. Хоккеист родился 22 мая 1997 года в Астане (Казахстан). Почти всю свою карьеру он провёл в системе «Барыса» – кроме сезона-2017/2018, когда играл в Северной Америке. Всё остальное время он выступал за «Снежных барсов» (МХЛ), «Номад» (чемпионат Казахстана/ВХЛ) и «Барыс» (КХЛ).

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